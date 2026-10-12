Se debe resolver desabasto de medicamentos en el IMSS: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en la rueda de prensa matutina que hay desabasto de medicamentos que el titular del Instituto, Zoé Robledo, debe resolver.

La titular del Ejecutivo destacó que el fin de semana recibió denuncias por parte de médicos en Ecatepec acerca del tema, y ella misma revisó investigó el tema.

“Estuve viendo algunos videos e incluso alguna gente en Ecatepec se me acercó, de los médicos del IMSS, que me hablan de algunos problemas de desabasto. Ayer (domingo) por la tarde vi a Zoé (Robledo), estuvimos trabajando y le comenté que, digamos, hay demandas que son legítimas y que hay que atender.

“El problema de desabasto, que hay algunos problemas de proveedores, pero también hay problemas de distribución que Zoé está tomando medidas para poder resolver y que hay que atender. Evidentemente hay que atenderlos”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta aceptó que aún hay médicos y trabajadores de la salud que tras años de servicio siguen a la espera de que se les otorguen plazas laborales y prestaciones que s les ofrecieron desde la pandemia de Covid, cuando fueron contratados de urgencia.

“Todavía quedan algunos médicos que fueron contratados en el Covid que todavía no han sido contratados con todas sus prestaciones. Todo eso se ha ido resolviendo poco a poco, pero todavía hay médicos, enfermeras y personal de salud, que se les tienen que dar condiciones”, comentó la titular del Ejecutivo.

La presidenta expuso que a los trabajadores del IMSS que se han manifestado recientemente en diversos puntos del país se les ha ofrecido aumentos salariales y prestaciones que sumarían un incremento total del cinco por ciento a sus salarios.

“Lo que entiendo es que si uno suma lo que se está planteando de aumento salarial en el ingreso se va a ver reflejado en un poco más del cinco por ciento de aumento”,

Insistió en que se mantiene abierto el diálogo con los trabajadores del Instituto y su sindicato.