Protesta de trabajadores del IMSS genera tensión en bulevar Felipe Ángeles

Una manifestación de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provocó momentos de tensión este miércoles en el bulevar Felipe Ángeles, en Pachuca, Hidalgo, luego de que los inconformes intentaran cerrar la circulación y fueran contenidos por elementos policiales mediante empujones.

Ante la intervención de los uniformados, los empleados desistieron de ocupar los carriles centrales y continuaron con su protesta sobre la lateral de la vialidad, donde exhibieron pancartas y expresaron sus exigencias laborales y administrativas.

La movilización se desarrolló como parte de una jornada nacional de inconformidad del personal del IMSS, cuyos integrantes demandan soluciones a problemas que, aseguran, afectan tanto sus condiciones de trabajo como la prestación de los servicios de salud.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Uno de los principales motivos del reclamo es el aumento de 2.9 por ciento al salario tabular, cifra que los trabajadores consideran insuficiente ante el incremento de sus gastos. También externaron inquietudes por el impacto que los ajustes salariales podrían tener en sus aportaciones destinadas al retiro.

A las demandas económicas, se sumaron las quejas por la falta de medicamentos, insumos para curación y equipo médico en las unidades de atención. Los manifestantes señalaron, además, la necesidad de ocupar las plazas vacantes, para evitar que el personal activo continúe enfrentando cargas laborales excesivas.

Otro de los puntos planteados durante la protesta fue la regularización de prestaciones pendientes y la solución de trámites derivados de la transición al modelo IMSS-Bienestar. Asimismo, los inconformes solicitaron revisar disposiciones relacionadas con el ámbito sindical.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Finalmente, los manifestantes permanecieron en el carril lateral, sin concretar el cierre de los principales flujos vehiculares.

Pese al incidente, la protesta continuó en la capital hidalguense, mientras los trabajadores insistieron en la necesidad de establecer respuestas concretas a sus planteamientos y alcanzar soluciones a las problemáticas que señalaron durante la jornada.