Hallan restos calcinados en Badiraguato, cuna del 'Chapo' Guzmán

Al menos dos cuerpos calcinados fueron encontrados por madres buscadoras en la comunidad de La Tuna, perteneciente al municipio serrano de Badiraguato, pueblo natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cual ha sido escenario de diversos enfrentamientos por la ruptura del Cártel de Sinaloa.

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, acompañadas por elementos de diversas autoridades, y con apoyo de binomios caninos, encontraron los dos cuerpos calcinados en la ladera de una montaña, situada en el llamado Triángulo Dorado, en los límites entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

No había acceso por violencia

Las autoridades policíacas y militares apoyaron a las madres buscadoras a llegar hasta el poblado La Tuna, donde había reportes de restos humanos abandonados, y a donde no se había logrado tener acceso por los enfrentamientos en la zona.

Varios habitantes de comunidades serranas de Badiraguato se han desplazado por la violencia, dejando pueblos completamente abandonados, sin tener un registró oficial del número de personas afectadas.

Por las condiciones en que fueron encontrados, los restos no lograron ser identificados en el sitio, y tampoco se determinó el tiempo que pudieran llevar en ese lugar, por lo que, al concluir las diligencias, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán.

Ataques con dron

A finales de enero del presente año, se reportó el ataque con dron a una propiedad de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ese poblado, un rancho denominado “La Casa del Cielo”, ubicado en la parte alta de La Tuna.

En aquel momento, el taque fue atribuido a una célula criminal de los Beltrán Leyva, ahora aliados de “Los Mayos”, en la lucha que mantienen contra “Los Chapitos”, después de haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

La Casa del Cielo ahora propiedad de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y quien mantiene el control sobre esa región, habría sido incendiada en los ataques, pero no se reportaron personas sin vida.

Unos meses antes, se reportaron otros ataques con dron en la misma comunidad, algunos de ellos contra la casa de Consuelo Loera, quien fuera la madre de “El Chapo” Guzmán, causando algunos daños menores en el inmueble.

Todos estos ataques, habrían sido ordenador por Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, actual líder de Los Beltrán Leyva en la entidad, quien se ha unido a los ataques en contra de “El Guano” y de “Los Chapitos”.

En la comunidad de La Tuna se mantienen algunos rastros de esos ataques, y de otros enfrentamientos a balazos, los cuales han sido constantes desde septiembre de 2024.

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