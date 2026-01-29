Proponen instalación obligatoria de baños familiares en establecimientos

Para modernizar la infraestructura pública y fortalecer el derecho al cuidado, la diputada local Grecia Benavides Flores, integrante de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud.

La propuesta busca adicionar una fracción al Artículo 91 para hacer obligatoria la instalación de baños familiares seguros, accesibles y adecuados en establecimientos con un aforo superior a las 100 personas.

Dignidad y seguridad en el espacio público

La legisladora señaló que esta iniciativa responde a una problemática cotidiana que enfrentan miles de familias monoparentales, ampliadas o reconstruidas.

Actualmente, la falta de espacios adecuados obliga a padres, madres y cuidadores a enfrentar barreras logísticas y de seguridad al acompañar a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad a sanitarios convencionales.

Garantizar baños familiares es garantizar dignidad, seguridad y corresponsabilidad en el cuidado. Ninguna persona debería enfrentar barreras para acompañar a su hija, su hijo o a un ser querido en un espacio público”, enfatizó Benavides Flores.

Un cambio legal sin precedentes

De ser aprobada, esta reforma definiría por primera vez en la legislación de Nuevo León la figura de "baño familiar". Los puntos clave de la propuesta incluyen:

Obligatoriedad: Aplicable a comercios y centros de reunión con capacidad mayor a 100 personas.

Infraestructura adecuada: Espacios diseñados para la atención de personas dependientes.

Seguridad: Entornos protegidos que prevengan riesgos para menores y grupos vulnerables.

Rumbo a la modernización internacional

Aunque la propuesta se enmarca en la agenda de los Derechos Humanos, la diputada subrayó una urgencia estratégica: el Mundial de 2026.

Con la llegada de miles de visitantes internacionales, Nuevo León tiene el reto de demostrar que su infraestructura pública está a la altura de los estándares globales de accesibilidad.

La legisladora concluyó que el cuidado debe ser reconocido como un derecho humano fundamental. Bajo esta premisa, la iniciativa no solo busca comodidad, sino crear un entorno estatal que realmente acompañe a quienes cuidan y a quienes requieren ser cuidados, eliminando la discriminación indirecta en los espacios de convivencia.

Detectan fractura en el sistema de cuidados de niños y adolescentes

Por Isabel González

Por otra parte, días atrás se dio a conocer el cuarto reporte anual sobre las familias en México 2025, en el que se detectó un alto porcentaje de desvinculación entre las familias y el Estado en relación con el cuidado y protección de las infancias y adolescentes en el país.

La investigación elaborada por el Centro de Estudios de Familia y Sociedad (CEFABIOS) de la Universidad Pontificia de México alertó sobre “una fractura en el sistema de cuidados” de niñas, niños y adolescentes, que en muchas ocasiones lleva a dejar a las infancias al cuidado de ellas mismas.

Muchas veces no encontramos un referente donde mamá o papá o algún familiar directo se ocupe de sus cuidados, si no es un tercero. En ocasiones, son los mismos integrantes de la familia quienes se hacen cargo de los más pequeños porque el adulto no está presente, ya que tiene que salir a trabajar. Y en vez de estar en la escuela, los menores permanecen en espacios que consideran seguros”, compartió la doctora María Sierra Pacheco, colaboradora del reporte 2025 sobre las familias en México.

La investigadora y catedrática de la UNAM aclaró que no todas las infancias y adolescentes en el país viven la misma realidad a nivel nacional, estatal o municipal, y el gran problema radica en que se desconocen muchas de sus problemáticas o necesidades.

No toda la realidad de las niñas y niños es igual, y el problema es que no hemos sabido mirar desde sus narrativas y necesidades, para poder diseñar políticas públicas mucho más focalizadas. Estas deben responder a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, según la entidad, el municipio y, sobre todo, la variable económica, porque no todos tienen acceso a un espacio de cuidados particular o privado fuera del hogar”, expuso en la presentación del reporte.

En el caso de los millones de niñas, niños y adolescentes que reciben apoyos económicos para continuar sus estudios, la experta comentó que esos programas pudieran optimizarse con metodologías como talleres de educación financiera.

Me parece que en ese rubro nos hace falta traer al análisis de la política pública, más allá del corte asistencialista, uno que les dote de herramientas de inteligencia financiera. Por ejemplo: te voy a garantizar el derecho a la educación, pero a la par te voy a formar para que desarrolles tus capacidades y logres autonomía económica que te permita seguir creciendo, con movilidad que nos saque de la pobreza y de condiciones de dependencia del apoyo económico del Estado”, refirió en entrevista con Grupo Imagen.

El informe fue presentado este jueves a los medios de comunicación y contiene 10 trabajos elaborados por investigadores de CEFABIOS y de varias instituciones de educación superior.

Las investigaciones recopilan, evalúan y analizan distintas situaciones que enfrentan las infancias y adolescentes en rubros como la salud, el impacto de los divorcios de sus padres y la educación. En la presentación del informe sobre las familias en México estuvieron presentes el doctor Pedro Antonio Benítez Mestre, rector de la Universidad Pontificia de México, así como el doctor Guillermo Gutiérrez Fernández, director de CEFABIOS.

