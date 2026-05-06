Lanzan S.O.S. Internacional por la Tortuga Casquito de Vallarta

La alerta por el saqueo indiscriminado de Tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), especie descubierta apenas en 2018 y que ya se encuentra en crítico peligro de extinción, llegó a la sede de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en Ginebra, Suiza.

La organización Estudiantes Conservando la Naturaleza, envió una carta a la secretaria general de la CITES, Ivonne Higuero, para solicitarle su intervención urgente ante la creciente crisis que enfrenta la tortuga de agua dulce más pequeña del mundo, que mide aproximadamente 10 centímetros en su etapa adulta, endémica de México.

A pesar de su estado crítico y de que su hábitat restante es inferior a 15 hectáreas, México no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Artículo VIII de la Convención. Nuestra organización ha documentado una falla sistémica en la aplicación de la ley y la protección del hábitat que refleja una gravedad similar al problema que enfrenta la Totoaba-Vaquita Marina", explicó.

La tortuga Casquito de Vallarta, es una especie micro endémica, de la que sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares. Ernesto Méndez

Trampas clandestinas

En la misiva, Taggert Butterfield, director científico de Estudiantes Conservado la Naturaleza A.C., detalló que han identificado ejemplares de Tortuga Casquito de Vallarta a la venta en la plataforma china Douyin (TikTok) por aproximadamente 25 mil dólares (180 mil RMB).

Es importante destacar que al menos tres de estos individuos fueron marcados por nuestro equipo durante los estudios de campo en México, lo que demuestra que han ingresado al mercado negro internacional", destacó.

Recordó que en diciembre de 2024 y enero de 2025, personas que se hicieron pasar por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), robaron 55 ejemplares de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de la Universidad de Guadalajara (UdeG). "Además, desde 2024 hemos retirado 244 trampas clandestinas de su hábitat, pero ningún cazador furtivo ha sido procesado"

Se han identificado ejemplares a la venta en la plataforma china Douyin (TikTok) por aproximadamente 25 mil dólares (180 mil RMB). Ernesto Méndez

Inacción institucional

Taggert Butterfield, doctor en Ciencias Biológicas, denunció que desde 2022, han informado reiteradamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a la Profepa sobre estos incidentes con la Tortuga Casquito de Vallarta y hasta la fecha, "no ha habido respuesta formal para implementar medidas de conservación ni para detener la destrucción ilegal de hábitat por parte de desarrolladores en Puerto Vallarta"

Subrayó que el aseguramiento de seis ejemplares vivos el 2 de mayo de 2025, a un pasajero procedente de México en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el análisis de la base de datos del Sistema de Información de Gestión de la Aplicación de la Ley (LEMIS), del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, confirman que las redes de tráfico están utilizando activamente rutas de tránsito para llegar a los mercados del este de Asia.

Reveló que regularmente compradores y vendedores publican de forma anónima imágenes de ejemplares de Tortuga Casquito de Vallarta recolectados ilegalmente en el grupo de Facebook Kinosternon MX, y en los comentarios, es frecuente leer comentarios de usuarios que se burlan de las autoridades, sugiriendo que los funcionarios son corruptos y reciben sobornos.

Personas que se hicieron pasar por inspectores de la Profepa, robaron 55 ejemplares de las instalaciones del CUCosta, de la Universidad de Guadalajara. Ernesto Méndez

Llamado

Con base en estos lamentables hechos, Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C., solicitaron respetuosamente a la Secretaría General de la CITES, pida formalmente a México un reporte detallado sobre las medidas adoptadas con respecto a los especímenes robados de la Tortuga Casquito de Vallarta, la protección del hábitat y la caza furtiva desenfrenada en Puerto Vallarta.

"Invite al Comité de Animales de la CITES a evaluar el estatus comercial de la especie en el marco de su programa de tortugas de agua dulce; colabore con los países Parte en tránsito y destino, específicamente Estados Unidos, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y China, para fortalecer la coordinación en la aplicación de la ley", precisó.

Agregó que sin una presión internacional decisiva, la Tortuga Casquito de Vallarta podría desaparecer de la naturaleza en un plazo de tres a cuatro años.

Quedamos a su disposición para proporcionar más datos sobre incautaciones y documentación biológica. Gracias por su liderazgo y compromiso para prevenir la extinción de esta especie", remató.

Sin una presión internacional decisiva, la Tortuga Casquito de Vallarta podría desaparecer de la naturaleza en un plazo de tres a cuatro años. Ernesto Méndez

Al límite

Excélsior ha publicado a lo largo de 2025 y 2026 una serie de reportajes donde puso al descubierto que los saqueadores capturan a las tortugas Casquito de Vallarta, con trampas flotantes en forma de cilindro o paraguas, que compran en línea por menos de 100 pesos.

Pobladores locales colocan las trampas con cebo de pescado en la mañana y regresan en la noche por el botín; cada tortuga Casquito de Vallarta representa un pago de 20 mil pesos, aunque el verdadero negocio es para las bandas organizadas dedicadas al tráfico de especies, que acopian los ejemplares.

En el Douyin, el Tik Tok chino hay un boom por las tortugas Casquito de Vallarta, con cientos de videos subidos por coleccionistas presumiendo sus ejemplares, principalmente los machos, que son los más cotizados por su característica mancha color amarillo en la nariz.

La tortuga Casquito de Vallarta, es una especie micro endémica, de la que sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares en la única región del planeta donde habitan, el Valle del Río Ameca, entre Jalisco y Nayarit.

Kinosternon vogti está incluida en la Norma Oficial Mexicana 059 como especie "En Peligro de Extinción", y en el Apéndice I de la CITES, es decir, que es una especie con el mayor grado de peligro, por lo que no se permite su comercialización.

fdm