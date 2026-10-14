Necropsia de 'Moana', ejemplar que murió en Delfinario Sonora, revela que sufrió un traumatismo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga como principal hipótesis a la causa de la muerte del delfín conocido como “Moana”, ejemplar en cautiverio en el Delfinario Sonora, debido al desprendimiento de la infraestructura pública que le cayó encima y lo golpeó, propinándole una herida mortal en puerto turístico de San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora.

Las autoridades ambientales dijeron que los resultados de la necropsia y las evidencias recabadas forman parte de un procedimiento administrativo en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento y, en su caso, posibles responsabilidades.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 1 de octubre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, las autoridades comenzaron la investigación.

“Tras tener conocimiento del fallecimiento, personal de la Profepa inspeccionó el sitio, dio seguimiento a la necropsia y recabó información documental y técnica relacionada con el estado de salud y manejo de Moana, así como las condiciones de las instalaciones”, indicó en un comunicado.

La Profepa mantiene estricta vigilancia sobre el estado de salud y las instalaciones de los demás delfines alojados en el recinto. Daniel Sánchez Dórame

La procuraduría ambiental dijo que el resultado de la necropsia reporta un traumatismo asociado al fallecimiento de Moana.

“La posible relación de esta lesión con el desprendimiento de un elemento de la infraestructura del establecimiento, así como las circunstancias en que habría ocurrido ese hecho, se encuentran bajo valoración técnica y jurídica dentro del procedimiento administrativo en curso, junto con los antecedentes derivados de las visitas de inspección y las medidas previamente ordenadas al establecimiento, a fin de determinar si las condiciones de infraestructura, mantenimiento, manejo, atención veterinaria y demás obligaciones aplicables fueron cumplidas adecuadamente”, agregó la Profepa.

Las autoridades advirtieron que están vigilando el seguimiento a las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento, particularmente en lo referente a su estado físico y de salud, atención médico-veterinaria, alimentación, condiciones de alojamiento, calidad del agua y funcionamiento de los sistemas de soporte de vida.

Profepa dijo que a partir de la valoración integral de las pruebas, determinará si existieron incumplimientos a la normatividad y legislación ambiental y, en su caso, determinará las responsabilidades y sanciones que correspondan.

La procuraduría señaló que continuará realizando las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Moana y garantizar condiciones adecuadas para los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano en el establecimiento, actuando con rigor técnico y jurídico para cumplir la legislación ambiental, el trato digno, respetuoso y la protección de la vida silvestre.