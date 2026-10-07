Profepa pone bajo la lupa al Delfinario Sonora tras muerte de 'Moana'

La muerte de Moana, una delfín nariz de botella de aproximadamente ocho años, ocurrida el pasado 1 de octubre en el Delfinario Sonora, ya es investigada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que busca determinar oficialmente las causas del deceso.

De acuerdo con información de la dependencia, personal de la Profepa realizó una visita de verificación al recinto, ubicado en Guaymas, los días 5 y 6 de octubre, luego de recibir la notificación sobre el fallecimiento del ejemplar, ocurrido alrededor de las 08:40 horas.

Como parte de las diligencias, la autoridad solicitó los resultados de la necropsia, estudios de laboratorio y bitácoras de los últimos 135 días, con información sobre alimentación, manejo, comportamiento, atención veterinaria y calidad del agua.

Por el momento, la causa de muerte de Moana no ha sido determinada oficialmente. Cortesía

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) informó que, tras detectarse el fallecimiento, se realizaron los procedimientos post mortem y se tomaron muestras biológicas para análisis. La causa definitiva permanece pendiente de los resultados de laboratorio.

El caso ha generado atención debido a que el deceso ocurrió días después del paso del huracán Polo por la región de Guaymas y Empalme, que también provocó daños en las instalaciones del delfinario. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha establecido una relación entre el fenómeno meteorológico y la muerte de Moana.

La Profepa continuará con la revisión de la documentación y los estudios correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y señaló que dará a conocer los resultados de la investigación una vez que concluya el proceso.

Por el momento, la causa de muerte de Moana no ha sido determinada oficialmente.