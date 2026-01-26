Profeco investigará a Ticketmaster tras venta de boletos de BTS; podrían recibir multa de 4 mdp

Tras la venta de boletos de BTS y que los fans del grupo de K-Pop, ARMY, iniciara en redes sociales una campaña en contra de los revendedores, ya que se mencionó que aparentemente Ticketmaster le habría vendido boletos a varias personas que no contaban con una ARMY membership, es decir, una membresía para fans que daba el acceso a la preventa, el tema se habló en La Mañanera de Claudia Sheinbaum.

Este lunes durante la conferencia de la presidenta, el procurador de la Profeco, Iván Escalante, señaló que recibieron quejas, tanto en redes sociales y en correo, de los fans de BTS debido a la venta que realizó Ticketmaster de los boletos de BTS.

Los fans de la agrupación, además de quejarse de personas que pusieron a la venta los boletos de los conciertos de BTS en plataformas como Viagogo en hasta cien mil pesos, también acudieron a la Profeco para denunciar precios diferenciados, es decir, un sistema impuesto por Ticktemaster en donde los asientos colocados en las orillas de ciertas secciones tienen un costo extra.

Profeco investigará a Ticketmaster y podría multar a la boletera

Iván Escalante adelantó que Profeco multará a Ticketmaster por falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores. Además, se sancionará a plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales, esto tras la venta de boletos de BTS, la cual se realizó desde el jueves 22 al sábado 24 de enero.

Escalante reconoció que parte de la especulación en que caen las empresas boleteras consiste en no publicar un precio específico sino “rangos de precios” de cada butaca y anuncian los precios minutos antes de que se abran las preventas.

“Los criterios que se consideran para las sanciones son la gravedad de la infracción, daños o perjuicios causados, reincidencias, capacidad económica del infractor, intención o negligencia (…), se está haciendo el cálculo de acuerdo a lo que estamos leyendo en redes sociales, pero calculamos que es una multa que puede llegar a los cuatro millones de pesos cada que se identifique hay una falta a la ley”.

Profeco pedirá lineamientos a Ticketmaster y otras boleteras

Iván Escalante mencionó que tras las quejas de los fans de BTS por la venta de boletos, desde ahora Profeco pedirá a las boleteras que cumplan con ciertos lineamientos ante la venta de entradas para conciertos, festivales y algún otro evento.

“Estuvimos elaborando los lineamientos con el equipo en el transcurso el fin de semana (…), regular el sector sí se puede y estos alineamientos consideramos que van a ser de gran utilidad porque no van a permitir interpretaciones”.

Los lineamientos que pedirá Profeco son:

Descripción clara del lugar, fechas y horarios de los eventos

Publicación del mapa y precios exactos de cada lugar por lo menos 24 horas de la primera venta

Especificación del costo del boleto con el monto total a pagar incluyendo todos los cargos

Los fans pueden denunciar irregularidades enviando un correo a conciertos@profeco.gob.mx

En cuanto a las plataformas que hacen reventa de boletos, esto dijo el procurador.

“La reventa está regulada en legislaciones locales, no tenemos un marco sobre reventa específicamente, lo que sí tenemos es que la ley determina cuando hay abuso que es lo que nosotros consideramos que hacen estas plataformas y nosotros vamos a buscarlas, a notificarlas por abuso a los precios es lo que se va a buscar imponer la multa”.

