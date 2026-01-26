¿BTS dará más conciertos en México? Sheinbaum pide a presidente de Corea más shows en el país

BTS hace unos días anunció su esperada gira mundial e incluyó a México en ella. Hace unos días se pusieron a la venta los boletos para los tres conciertos que darán en la CDMX, sin embargo, estos se agotaron rápidamente, dejando a miles de ARMYS esperando por más fechas.

Debido a esto, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto en La Mañanera de este 26 de enero y aseguró que se puso en contacto con el presidente de Corea del Sur para lograr la posibilidad de que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook den más presentaciones en México.

Claudia Sheinbaum se une a ARMY y pide más conciertos de BTS en México

Ante la expectativa generada por los conciertos de BTS en México, la presidenta informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para contemplar la posibilidad de que intervenga y así se programen más conciertos de BTS en la Ciudad de México.

La presidenta comentó que tras la venta de todos los boletos del concierto también habló con el director de OCESA, Alejandro Soberón, para contemplar la posibilidad de abrir más fechas, o bien de instalar pantallas en otros sitios para que más gente pueda ver las presentaciones en directo.

“Este grupo BTS es muy popular entre jóvenes mexicanos, van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlo (los boletos) un millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos, entonces hablé con el responsable de Ocesa, con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad había de más conciertos; solamente hay 3 fechas”.

La mandataria también comentó que envió una carta al Primer Ministro de Corea para que él pueda abogar para que BTS incluya más conciertos en México o bien, la posibilidad de que se pueda transmitir el concierto y colocar pantallas en puntos específicos del país.

“Le escribí una carta al Primer Ministro de Corea pidiéndole que vengan más veces, aún no recibo una respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es popular en todo el mudo y en particular en México”.

Previamente, el titular de PROFECO, Iván Escalante informó que se sancionará a Ticketmaster y a plataformas de reventa por la falta de transparencia en la venta de boletos.

Adelantó que se publicarán nuevos lineamientos para la venta de boletos para conciertos.

