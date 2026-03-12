Blinda 4T norteña las inversiones y cierra paso a la extorsión 

Este jueves desde la Ciudad de México, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó ante COPARMEX Nacional cómo en el municipio el futuro se construye con orden, con reglas claras y con un gobierno que sí hace que las cosas pasen.

Ante la presencia de Oscar Campo, Director de Desarrollo Económico IMCO, Juan de Dios Barba, Presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria; Santiago Betancourt, Vicepresidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria; además de Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario, el edil explicó cómo el Municipio ha construido un modelo de gobierno que utiliza la digitalización como herramienta para cerrar espacios a prácticas como la corrupción y la extorsión.

Mijes señaló que una de las principales preocupaciones del sector productivo es la existencia de intermediarios y procesos opacos que pueden abrir la puerta a presiones indebidas o cobros ilegales.

Yo soy un Alcalde que dice sí a la inversión y no a la extorsión, cuenten conmigo. Por eso, este modelo de gestión de Gobierno busca que haya reglas claras para ustedes”, precisó Mijes.

Razón por la cual, dijo, Escobedo apostó por digitalizar trámites y reducir al mínimo el contacto burocrático, estableciendo una regla sencilla para la actividad económica en el municipio: no a la extorsión y sí a la inversión.

Con plataformas en línea y procesos claros, señaló que la 4T Norteña en Escobedo ha creado un entorno donde cada trámite queda registrado, con reglas definidas y tiempos establecidos, lo que reduce la discrecionalidad y fortalece la transparencia administrativa, generando condiciones que permiten atraer empresas, crear empleos y fortalecer la economía local.

Esta estrategia, sostuvo, forma parte del modelo de Capitalismo Social Norteño, una visión de desarrollo cuyas bases son el Crecimiento Equitativo que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el crecimiento económico se construye con legalidad, transparencia y bienestar social.

Entre las innovaciones, el edil destacó el Permiso a la Confianza, mecanismo que permite iniciar proyectos en un periodo de cuatro a cinco días mientras continúan los procedimientos administrativos, evitando retrasos que antes podían convertirse en espacios para presiones o prácticas indebidas.

Explicó que este sistema se complementa con la digitalización del 100 por ciento de los trámites de Desarrollo Urbano, que permite a empresarios y ciudadanos gestionar permisos directamente en línea, con seguimiento transparente y sin intermediarios.

Añadió que empresas globales como Seojin Mobility, Costco, que construye en el municipio su complejo más grande de Latinoamérica, Canadá City Center, Mercado Libre, Walmart y Amazon han decidido establecer o ampliar operaciones en la ciudad.

Mijes destacó que la digitalización funciona como una verdadera vacuna contra la corrupción y la extorsión, porque elimina espacios de discrecionalidad y garantiza que cada trámite se realice bajo reglas claras, fortaleciendo un entorno donde gobierno y empresarios pueden trabajar juntos para impulsar el desarrollo.

Durante el evento se contó también con la presencia de Elisa Ramos, Secretaria de Desarrollo Urbano y César Leija, Secretario de Desarrollo Económico de Escobedo.

