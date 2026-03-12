Chofer de camión muere al volante a causa de un infarto

Un chofer del transporte urbano murió presuntamente a causa de un infarto mientras laboraba al volante de una unidad de la Ruta 219, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este jueves cuando el conductor de 63 años de edad, circulaba por la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Parque Industrial, en la colonia Parque Industrial.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador comenzó a sentirse mal mientras manejaba la unidad de transporte público. A pesar del malestar, el conductor logró maniobrar el vehículo y subir parte de la unidad al camellón central, evitando así que continuara en circulación y reduciendo el riesgo de un posible accidente con otros automovilistas o peatones. Tras detener el camión y apagar la marcha, el hombre se desvaneció dentro de la unidad.

Testigos de lo ocurrido y compañeros del conductor solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindarle auxilio. A su llegada, los rescatistas iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con la intención de reanimarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, el chofer ya no reaccionó y fue declarado sin vida en el lugar.

El reporte oficial del caso fue registrado a las 12:28 horas de este jueves. Elementos de Tránsito de Apodaca acudieron al sitio para resguardar la zona y controlar la circulación vehicular sobre esta importante arteria, mientras se realizaban las labores correspondientes.

Posteriormente, al lugar también arribó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cuyos detectives iniciaron las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y recabar información sobre lo ocurrido. Como parte del procedimiento, los agentes realizaron entrevistas con testigos y personas relacionadas con el conductor.

De acuerdo con el reporte, un familiar informó a las autoridades que aproximadamente a las 11:40 horas recibió una llamada telefónica de un compañero de trabajo del hoy fallecido. En dicha comunicación le notificaron que el conductor había sufrido un infarto mientras se encontraba laborando y manejando una unidad de transporte urbano.

El compañero también explicó que el operador se había salido de su carril y terminó sobre el camellón central en el cruce de la avenida Parque Industrial y la avenida Miguel Alemán. Tras recibir la noticia, el familiar se trasladó al sitio, donde le informaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades señalaron de manera preliminar que la causa de muerte fue clasificada como A.R.A., mientras continúan con el proceso correspondiente para documentar el caso.

El fallecimiento del conductor generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad en la zona, además de causar momentáneas afectaciones a la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, las autoridades continuarán con la integración de la carpeta de investigación para concluir con el procedimiento legal correspondiente.

jcp