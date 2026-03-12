Cae “El Padrino”, presunto líder de red de trata ligada al Bar Adelitas

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Juvenal N, alias “El Padrino”, señalado como presunto jefe de una red de trata de personas que operaba en el Bar “Adelitas”, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la dependencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron al sospechoso en una zona residencial de la periferia de la capital jalisciense. La captura ocurrió alrededor de las dos de la tarde, tras varios meses de labores de inteligencia.

Las investigaciones federales señalan que el seguimiento al presunto líder criminal se intensificó luego de una reunión que sostuvo en enero pasado con integrantes de su defensa en Mexicali, Baja California. Según las indagatorias, en ese encuentro se habrían realizado gestiones para buscar respaldo de funcionarios del Poder Judicial estatal con el objetivo de evitar su detención.

Jiménez Loza contaba con orden de aprehensión vigente y ficha roja emitida por Interpol, por lo que era considerado prófugo de la justicia.

Tras su captura, será presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, quien determinará las medidas cautelares y su situación jurídica.

Las carpetas de investigación federales señalan que la organización que encabezaba operaba mediante amenazas, vigilancia constante y mecanismos de coacción que impedían a las víctimas denunciar ante las autoridades.

De acuerdo con las pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal, la red obtenía ingresos superiores a 100 millones de pesos mensuales por la explotación sexual de mujeres de distintas nacionalidades en el Bar “Adelitas”.

Las indagatorias también revelan un amplio entramado patrimonial vinculado al presunto líder criminal, con al menos 60 propiedades, entre hoteles, ranchos ganaderos y estaciones de servicio en Aguascalientes y el municipio de San Francisco de los Romo.

Además, se identificaron vínculos con 22 empresas de distintos sectores, incluidas constructoras, inmobiliarias, tequileras y hoteles.

El juez federal en Hermosillo será quien determine en las próximas horas el curso del proceso penal contra Juvenal Jiménez Loza, señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de trata de personas en la frontera norte del país.

Magistrada frenó caso clave de trata de personas

En febrero pasado se informó que la magistrada Priscilla Velásquez Plasencia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, recurrió a interpretaciones legales para evadir una resolución y evitar la ratificación de una orden de aprehensión contra el líder de una organización criminal internacional dedicada a la trata de personas, con base en Tijuana.

Velásquez Plasencia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, presentó un oficio de impedimento para excusarse de conocer dos amparos en revisión relacionados con víctimas del caso del bar Adelitas, en Tijuana.

Se trata de los expedientes 53/2025 y 75/2025, recursos que forman parte de la ruta judicial para confirmar órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra presuntos integrantes de una organización dedicada a la explotación sexual.

En el documento, entregado el 27 de enero de 2026, la magistrada argumentó que su anterior desempeño como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, entre 2019 y 2021, podría representar un riesgo de afectación a su imparcialidad, debido al contacto institucional que tuvo con mujeres víctimas de violencia y explotación.

