Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa

Óscar Rentería Schazarino presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en medio del conflicto entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, derivado de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024.

El secretario de Seguridad Pública envió su carta de renuncia al gobernador, después de haber estado en el cargo por casi 15 meses, pero no se han dado a conocer sus motivos.

Rentería Schazarin fue una propuesta directa del secretario de la Defensa Nacional, y tuvo la aprobación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en aquel momento el gobernador Rubén Rocha Moya.

El acto protocolario se realizó en diciembre de 2024, en presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a uno meses del recrudecimiento de la violencia, por la ruptura del Cártel de Sinaloa.

Tras el incremento de la violencia generara por los ataques y enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, se realizó una nueva estrategia de seguridad en la entidad, y las autoridades le pidieron su renuncia al entonces General de División, Gerardo Mérida Sánchez, quien había asumido el cargo en septiembre de 2023.

Para este jueves 12 de marzo, se había programado una reunión de seguridad en la Cuarta Zona Naval de Mazatlán, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero fue cancelada.

Se desconoce si la reunión tenía el objetivo de elegir a un nuevo titular para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, pero sólo se informó que sería programada para los próximos días, sin dar una fecha específica.

Desde el recrudecimiento de la violencia, se han registrado unos tres mil muertos y un número similar de personas desaparecidas, además de un incremento de alguno otros delitos, como el robo de auto.

La violencia también provocó el cierre de negocios, la pérdida de empleo, un ajuste de horarios en las ciudades, por temor a hechos violentos y el desplazamiento de personas en las comunidades serranas.

Cae uno de los más buscados por el FBI

Por Joseph Na’a

La captura de Samuel Ramírez Jr., considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue confirmada por autoridades estadounidenses tras una operación realizada en México, luego de casi tres años prófugo de la justicia.

El arresto fue anunciado por el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, quien detalló que el sospechoso fue localizado y detenido en el estado de Sinaloa, como resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, el detenido ya fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por doble homicidio.

Quién es Samuel Ramírez Jr.

Según datos del FBI, Samuel Ramírez Jr., de 33 años, nació el 17 de abril de 1992 en California, y era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

Los hechos habrían ocurrido en el establecimiento Stars Bar & Grill, ubicado en Federal Way, en el estado de Washington, donde también resultó herido otro hombre durante el ataque armado.

Tras el crimen, investigadores estadounidenses consideraron que el sospechoso había huido fuera del país, lo que motivó una búsqueda internacional.

El 24 de mayo de 2023 fue acusado formalmente de asesinato y, posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, se emitió una orden de arresto federal.

jcp