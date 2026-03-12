Profeco verifica precios en La Nueva Viga

En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizaron un recorrido por el mercado de pescados y mariscos “La Nueva Viga”. El propósito de la visita encabezada por el titular Iván Escalante Ruiz, fue verificar precios para cuidar el bolsillo de las y los consumidores.

El funcionario federal estuvo acompañado por las subprocuradoras de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández, y Jurídica, Gabriela Limón García, quienes visitaron el módulo de atención instalado en el mercado. En este sitio las y los consumidores reciben orientación y también pueden utilizar la báscula itinerante para comprobar el pesaje del producto por el que pagaron.

Si alguna persona descubre que no recibió el peso correcto será acompañada por un verificador de la Profeco al comercio donde adquirió el producto para solicitar que le den la cantidad que le falta.

En su paso por los locales, el procurador Iván Escalante comprobó que hay variedades de pescado que se pueden comprar por menos de 100 pesos. Por ejemplo, en el caso de la mojarra se observó que su costo puede variar dependiendo del tamaño. Un kilo de mojarra chica se puede comprar por 50 pesos; mojarra mediana 75 pesos y la grande en 85 pesos el kilo.

Los precios de esta y otras especies pueden variar dependiendo del lugar donde se ofrezca. La Profeco destacó que una forma de informarse y comparar, es a través de la consulta en el Quién es Quién en los Precios https://qqp.profeco.gob.mx/.

Desde el inicio del operativo en todo el país, la Profeco ha monitoreado 36 mil 217 productos, y ha colocado 13 mil 809 preciadores así como 2 mil 675 decálogos con los derechos de los consumidores.

Además, ha brindado mil 797 asesorías y realizado 197 visitas de vigilancia y 74 de verificación. Hasta el momento tres han derivado en suspensión por distintos incumplimientos a la ley como no exhibir precios o gramaje y no contar con contrato de adhesión registrado en la Profeco.

RLO