Elegir un buen café para cafetera es una decisión muy importante para los amantes de esta bebida. En México, uno de los referentes para comparar productos es el análisis que realiza el Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que evalúa alimentos con pruebas de laboratorio y verificación de etiquetado.

En su estudio más reciente sobre café tostado y molido, publicado en la Revista del Consumidor, la dependencia analizó 33 productos disponibles en supermercados, revisando aspectos como humedad, azúcares, cenizas, grasa, cafeína, pureza del café y veracidad en el etiquetado.

El objetivo fue determinar cuáles cumplen con los estándares de calidad establecidos por la norma mexicana NMX-F-013-SCFI-2020, que regula la composición del café tostado y molido.

El café mejor evaluado

Entre los productos analizados por el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor, uno de los cafés que destacó por su desempeño general fue Precíssimo café puro tostado y molido, que cumplió con todos los parámetros de calidad y presentó una buena relación entre precio y composición.

El estudio consideró diversos indicadores técnicos para determinar la calidad del producto, entre ellos:

Contenido de cafeína.

Porcentaje de humedad.

Presencia de azúcares añadidos o almidones.

Nivel de grasa natural del café.

Exactitud del contenido neto declarado en la etiqueta.

Los resultados ayudan a identificar café puro y confiable para preparar en cafetera. Pexels.

Estos elementos permiten identificar si el producto es 100 por ciento café o si contiene mezclas o adulterantes, algo que ocurre en algunas presentaciones del mercado.

Además del café Precíssimo, el análisis también destacó otras marcas que obtuvieron buenos resultados en calidad y pureza para preparar café en cafetera. Entre ellas aparecen:

Blasón

Café Garat

Café La Finca

Todas cumplieron con los estándares de autenticidad del producto y con la información comercial obligatoria.

El estudio también señaló que el café Internacional tostado y molido es una de las opciones que cumplen con la normativa y que mantiene un precio accesible en comparación con otros productos del mercado.

¿Cómo evaluó Profeco?

El análisis del Laboratorio del Consumidor se llevó a cabo entre febrero y abril de 2025 y consistió en más de mil 900 pruebas de laboratorio aplicadas a distintas marcas de café.

Entre los factores técnicos que se revisaron destacan:

Humedad: no debe superar 8 por ciento para garantizar conservación y sabor.

Cenizas: indicador de pureza del café.

Azúcares reductores: ayudan a detectar si el producto fue mezclado con otros ingredientes.

Grasa natural: característica propia del grano de café.

Prueba de almidón: utilizada para identificar adulteraciones.

La dependencia también revisa la información comercial, como el origen del café, el contenido neto y la claridad del etiquetado, ya que algunos productos pueden inducir a error sobre su composición.

El estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor indica que existen varias opciones confiables para preparar café en cafetera en México. Sin embargo, marcas como Precíssimo, Blasón y Garat destacan por cumplir con los estándares de calidad, pureza y etiquetado, lo que las convierte en algunas de las mejores alternativas para los consumidores en 2026.