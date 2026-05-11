La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 11 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del lunes 11 de mayo de 2026 desde la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera Sheinbaum hoy 11 de mayo de 2025 EN VIVO

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