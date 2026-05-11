Impulsan innovación médica en diagnóstico por imagen en el Hospital Angeles Lomas

Al reafirmar su liderazgo como referente en la medicina privada en México, el Hospital Angeles Lomas incorporó el sistema Spectral CT 7500 de Philips, un tomógrafo único en su género en todo el país.

Se trata de una nueva generación de tomografía computarizada con imagen espectral integrada, con lo cual, se abre una nueva etapa de la imagenología médica, elevando el estándar y la calidad del diagnóstico.

A diferencia de la tomografía convencional, el sistema Spectral utiliza menor radiación y brinda información más completa desde la primera toma, optimizando tiempos y decisiones clínicas.

Por lo que sus beneficios se reflejan inmediatamente en los pacientes al requerir menos estudios adicionales, con diagnósticos más rápidos y con mayor certeza.

Es importante destacar que diversas investigaciones clínicas han demostrado que esta tecnología de vanguardia puede reducir hasta en 26% la necesidad de estudios de seguimiento y disminuir hasta en 34% el tiempo total del diagnóstico, un beneficio clave en entornos hospitalarios de alta demanda.

SISTEMA AVANZADO CON IA

El sistema Spectral CT 7500 de Philips puede ser utilizado entre otras especialidades en oncología, neurología, medicina interna, gastroenterología, traumatología y ortopedia, incluyendo protocolos de baja dosis para pacientes pediátricos y bariátricos.

Destaca el hecho de que este tomógrafo incluye la solución Precise Cardiac de Philips, la cual, permite avanzar de la imagen anatómica a una evaluación funcional del corazón, mejorando el diagnóstico en enfermedad coronaria.

Gracias a la inteligencia artificial, es posible realizar exploraciones cardiacas sin movimiento, incluso en pacientes con frecuencia cardiaca elevada o irregular, ampliando su uso clínico y fortaleciendo la toma de decisiones en escenarios complejos.

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA MÉDICA

Durante la presentación que se llevó a cabo ante médicos especialistas, directivos e invitados especiales, Elizabeth Castro Milla, directora general de Hospital Angeles Lomas expuso que cuando la tecnología se pone al servicio del conocimiento y de la vocación médica, se convierte en una aliada invaluable para salvar vidas y disminuir el sufrimiento humano.

“Hoy no inauguramos únicamente un equipo, inauguramos una nueva etapa de crecimiento institucional de fortalecimiento académico y de renovación de nuestro compromiso con la excelencia médica.

“Estoy segura de que este avance se traducirá en mejores diagnósticos, tratamientos más oportunos y una atención más humana y eficiente para quienes depositan su confianza en nosotros”, enfatizó.

En entrevista, Castro Milla añadió que prácticamente todas las especialidades médicas se verán beneficiadas con mejores diagnósticos al utilizar el sistema Spectral, donde destaca que por su baja radiación ahora, se podrán realizar tomografías en niños.

“Entonces, al disminuir de una manera considerable la radiación al paciente se pueden hacer estudios pediátricos. Por tanto, el Hospital Angeles Lomas es pionero en este diagnóstico”, indicó.

Por su parte, Negal Ciliberto, gerente general de Philips en México, señaló que el propósito de esta empresa tecnológica es mejorar la salud con productos de innovación, como el tomógrafo Spectral CT 7500, que a través del Hospital Angeles Lomas, llegó a nuestro país.

“Un sistema que brinda mejor calidad diagnóstica y mayor confianza clínica desde el primer estudio. Reducción de estudios repetitivos y optimización de flujos de trabajo con mayor valor clínico al paciente”.

En su oportunidad, Johan Omar Camarena Amaya, aplicacionista clínico en especialidad de tecnología espectral de Philips, explicó que el desarrollo de este sistema está basado en tres pilares.

“El primero son los diagnósticos rápidos y seguros, con una mayor confianza y clínica. El segundo es el flujo de trabajos simples con menos complejidad en el trabajo. Y el tercero, un valor significativo, impactando clínicamente y económicamente”, explicó.

Al respecto, Cristina del Bosque, jefa del área de Tomografía Computada del Hospital Angeles Lomas, indicó que el Spectral CT 7500 permitirá elevar la productividad con diagnósticos seguros en una amplia gama de especialidades médicas incluyendo, como ya se mencionó el área de Cardiología.

“Me llena de emoción decir que somos el primer hospital en México que cuenta con esta tecnología. Estamos muy orgullosos y comprometidos con su desarrollo en favor de la salud de los pacientes”.

Antes del corte de listón, con el que se puso en marcha el sistema Spectral CT 7500 de Philips en el Hospital Angeles Lomas, Marcelo Castro, médico radiólogo de la Universidad de Chile, señaló que dentro de las múltiples ventajas de esta tecnología de punta, es que diversos estudios que se tenían que realizar con una resonancia magnética, ahora se podrán hacer con este tomógrafo de nueva generación.

“Lo anterior brinda información clínica fundamental para lograr un mejor diagnóstico”, comentó.

El dato

LOS BENEFICIOS

· Para los pacientes y los médicos, las tomografías realizadas con el sistema Spectral CT 7500 brindan los siguientes beneficios:

· Menos estudios adicionales.

· Diagnósticos más rápidos.

· Mayor seguridad: posibilidad de evitar contrastes innecesarios y uso de protocolos de baja dosis, ya que esto es especialmente importante en pacientes pediátricos.

· Atención más oportuna: decisiones médicas más ágiles que impactan directamente en el tratamiento.

¿Qué cambia para los médicos?

· Mayor claridad diagnóstica desde el primer estudio.

· Mejor toma de decisiones clínicas, con información más precisa.

· Integración sencilla a la práctica diaria, sin necesidad de protocolos adicionales.

· Mayor confianza en casos complejos, particularmente en oncología, cardiología, neurología y trauma, ya que se obtiene mayor información desde la primera exploración.