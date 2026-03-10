¿Cuá es la mejor leche según la Profeco este 2026?

La leche es uno de los productos básicos que más se consumen en México, pero también uno de los que más dudas genera en el supermercado. Entre marcas, versiones “deslactosadas”, bebidas vegetales y presentaciones ultraprocesadas, muchos consumidores se preguntan cuál realmente ofrece buena calidad y cumple con lo que promete en su etiqueta.

Para responder a esa pregunta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado distintos estudios de calidad publicados en la Revista del Consumidor, donde analiza contenido de proteína, grasa, carbohidratos, información comercial y cumplimiento de normas oficiales.

A partir de estos análisis, algunas marcas destacan por ofrecer mejor composición nutrimental y transparencia en su etiquetado.

Las leches mejor evaluadas por Profeco

En su estudio más reciente sobre leche entera y parcialmente descremada, publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco analizó decenas de productos disponibles en el mercado mexicano. El laboratorio revisó factores como el contenido real de proteína, grasa, calcio, así como el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, que regula la leche en México.

Entre las marcas que obtuvieron mejores evaluaciones generales y cumplieron adecuadamente con lo declarado en sus etiquetas destacan:

Alpura Clásica

Esta marca obtuvo buenas calificaciones por su contenido adecuado de proteína y grasa, además de cumplir con la información nutrimental declarada. También destacó por mantener estándares consistentes en sus diferentes presentaciones.

Lala 100

Aunque se comercializa como leche con mayor contenido de proteína, el análisis confirmó que efectivamente ofrece un aporte superior comparado con otras leches convencionales. Esto la convierte en una opción interesante para quienes buscan mayor valor nutricional.

Santa Clara

Esta leche también obtuvo resultados favorables en las pruebas de calidad. Presentó buen contenido proteico y composición equilibrada, además de cumplir con el etiquetado y las especificaciones de la norma mexicana.

Leche Great Value

La marca comercializada en supermercados también mostró un desempeño adecuado en relación calidad-precio. Cumplió con los estándares de composición y fue una de las opciones más accesibles dentro del estudio.

La Profeco subraya que no existe una sola “mejor leche” absoluta, ya que varias marcas cumplen correctamente con la normativa. Sin embargo, las que obtienen mejores resultados son aquellas que ofrecen contenido nutrimental consistente y etiquetado claro.

¿La mejor leche?

Los estudios de calidad de la Profeco no solo se enfocan en el sabor o la popularidad de las marcas. En realidad, el análisis es bastante técnico y considera diversos parámetros que determinan si una leche realmente es nutritiva.

Uno de los principales factores evaluados es el contenido de proteína, ya que la leche es una fuente importante de este nutriente. Una leche de buena calidad debe contener alrededor de 3 gramos de proteína por cada 100 mililitros, aproximadamente.

También se revisa el contenido de grasa, que varía dependiendo del tipo de leche: entera, semidescremada o descremada. Cada categoría tiene rangos específicos que deben respetarse para poder comercializarse bajo esa denominación.

Otro punto clave es la veracidad del etiquetado. La Profeco analiza si la información nutrimental coincide con lo que realmente contiene el producto. En algunos casos, ciertas bebidas lácteas o fórmulas mezcladas pueden parecer leche, pero en realidad tienen menor contenido de proteína o incluyen ingredientes adicionales.

Además, el laboratorio verifica aspectos como contenido energético, presencia de carbohidratos, calidad sanitaria y cumplimiento de normas oficiales.

Por eso, más que elegir una marca solo por publicidad, los especialistas recomiendan revisar el etiquetado y optar por productos que indiquen claramente que son “leche” y no “producto lácteo combinado”.

Los estudios de la Profeco muestran que en el mercado mexicano sí existen varias opciones confiables. Informarse y comparar etiquetas sigue siendo la mejor manera de elegir la leche que realmente aporte valor nutricional en la dieta diaria.