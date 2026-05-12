Productores tiran su leche tras ser dados de baja de programa en Veracruz

Productores de leche de la región centro de Veracruz tiraron este martes cientos de litros de leche descompuesta frente a las oficinas de Liconsa en Xalapa, capital del estado, para denunciar que fueron dados de baja sin aviso del programa federal Leche para el Bienestar, lo que los dejó sin comprador, sin ingresos y con pérdidas que ya rebasan los 400 mil pesos diarios.

Los ganaderos, provenientes de Acajete, La Joya, Xico, Naolinco, Palma Sola, Piedras Negras e Isla, afirmaron que la exclusión ocurrió “de la noche a la mañana”, cuando los centros de acopio dejaron de recibir su producción bajo el argumento de supuestos incumplimientos administrativos.

Sin embargo, los afectados aseguran que entregan la documentación requerida y cumplen con los parámetros de calidad, por lo que atribuyen la suspensión a decisiones internas que nadie les ha explicado.

De acuerdo con el Frente Nacional Lechero, al menos 170 productores, tan sólo de la región central, quedaron fuera del padrón y alrededor de 20 mil litros diarios se están perdiendo porque no existe mercado alterno capaz de absorber ese volumen.

Los queseros locales, dijeron, no tienen capacidad de procesamiento para los miles de litros que se producen y la leche termina descomponiéndose en los tanques.

La que derramaron hoy frente a Liconsa es, precisamente, la que no pudieron colocar en ningún punto de venta.

Miguel Franzoni Hernández, dirigente del Frente, señaló que la baja automática dejó a los ganaderos “en el aire”, sin contrato, sin explicación y sin posibilidad de sostener los costos de alimentación y manejo del ganado.

“No podemos seguir tirando la leche. Cada día que pasa es un golpe directo a la economía de cientos de familias”, advirtió.

Los productores exigieron la intervención de las autoridades para gestionar su reincorporación inmediata al programa federal y evitar que la crisis se extienda a los 10 centros de acopio afectados en el estado.

Advirtieron que, si no hay respuesta en las próximas horas, las protestas escalarán a nivel estatal y posteriormente nacional, con más derrames de leche y posibles bloqueos carreteros.

La escena de la leche derramada sobre el pavimento —un recurso extremo que los productores no habían utilizado desde hace más de una década— exhibió la falta de comunicación entre las acciones operativas de los programas federales y el discurso oficial de apoyo a los productores, lo que se traduce en pérdidas.

Alrededor de 20 mil litros diarios de leche se están perdiendo Foto: Lourdes López

JCS