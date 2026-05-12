Golpe al huachicol: aseguran dos tomas clandestinas en ducto clave de Tamaulipas

Elementos de seguridad física de Pemex, de la Secretaría de Marina y de otras corporaciones federales localizaron y clausuraron dos tomas clandestinas conectadas a uno de los ductos más importantes del sur de Tamaulipas .

El hallazgo ocurrió el martes durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera Tampico-El Mante en el municipio de Altamira. A la altura del kilómetro 62, en el ejido Santa Gertrudis.

Los agentes detectaron las conexiones ilegales ocultas entre la maleza, fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el reporte oficial, las tomas estaban instaladas en un ducto de Pemex que transporta crudo, gasolina y otros derivados hacia la refinería de Cadereyta, Nuevo León, considerada una infraestructura prioritaria para el traslado de hidrocarburos en la región.

Tras el descubrimiento, se solicitó apoyo de más corporaciones. Una vez en el sitio, elementos del Ejército Mexicano se encargaron de resguardar y vigilar la zona para garantizar la continuidad de las operaciones, mientras se realizaba el cierre definitivo de las tomas.