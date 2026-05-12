Portavoz de la CIA desmiente reporte de CNN, lo califican de "falso y sensacionalista"

Liz Lyons, portavoz oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos desmintió categóricamente un reciente reportaje de la cadena global CNN sobre una presunta guerra secreta y con operaciones letales de la agencia contra los cárteles dentro de México. La vocera calificó la información como “falsa y sensacionalista”.

A través de su cuenta de X, Lyons expuso que el reporte no sirve “para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Detalles del reporte de CNN

El informe de CNN, supuestamente basado en analistas de seguridad mexicanos, alega que la actividad encubierta de la CIA en México es mucho más directa de lo que se describe públicamente. Según el reportaje, desde el año pasado, agentes de la CIA en el país han participado directamente en ataques mortales contra miembros de cárteles, en su mayoría de nivel medio.

El grado de implicación de la CIA habría variado, según las fuentes, desde el intercambio pasivo de información de inteligencia hasta la participación directa en operaciones de asesinato.

La estrategia, conforme al reporte, no solo busca la eliminación de líderes de alto nivel, sino que también tiene como objetivo desmantelar redes de cárteles enteras. Esto implica identificar vulnerabilidades en toda la organización y atacar sistemáticamente a actores de menor nivel que son piezas clave en el tráfico de personas.

Aunque la participación de la CIA en operativos contra figuras prominentes como Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes ha sido documentada como intercambio de inteligencia, CNN sostiene que la actividad de la agencia dentro de México va más allá de esos casos y es más directa.

El trabajo de CNN también señala que estas operaciones podrían ser ilegales bajo la legislación mexicana. La Constitución mexicana prohíbe la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales sin la autorización expresa del gobierno federal.

Los primeros indicios de una supuesta presencia clandestina de la CIA salieron a la luz pública a finales del mes pasado, cuando dos funcionarios de la embajada estadounidense, que eran también agentes de la CIA, fallecieron en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua.

CNN puntualizó que se puso en contacto con la Presidencia de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener comentarios antes de publicar su reporte, pero no recibió respuesta.