Tarjeta del Bienestar: así puedes usar tu apoyo en todo el país

La Secretaría de Bienestar, a cargo de Leticia Ramírez, recordó a las y los beneficiarios de los programas sociales que la Tarjeta del Bienestar es la forma más fácil y segura de disponer de los recursos depositados por el Gobierno de México.

A través de una publicación en sus redes sociales, la dependencia señaló que este plástico puede utilizarse en cualquier parte del país para realizar diversas operaciones sin necesidad de acudir exclusivamente a una sucursal del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la institución, con la Tarjeta del Bienestar es posible retirar efectivo en cajeros automáticos o directamente en ventanilla, hacer compras en tiendas de autoservicio y pagar en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria.

La Secretaría de Bienestar destacó que el uso de la tarjeta brinda mayor seguridad a los beneficiarios, ya que evita cargar grandes cantidades de efectivo y permite administrar mejor el dinero de los apoyos sociales.

Además, recordó que no es necesario retirar el monto completo el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen resguardados en la cuenta bancaria hasta que el titular decida utilizarlos.

“Tu Tarjeta Bienestar es la forma más fácil y segura de usar tu recurso. Con ella puedes realizar pagos, compras o retirar efectivo cuando lo necesites”, indicó la dependencia en su mensaje.

La tarjeta es utilizada para dispersar recursos de programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y otros apoyos federales dirigidos a sectores prioritarios de la población.