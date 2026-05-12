Autodefensas ejecutan a responsables de secuestro y asesinato de ganadero

En la comunidad isla de Capoacán, en Veracruz, la población atraviesa por una crisis de seguridad sin precedentes con la presencia de grupos armados, operativos policiacos y el hallazgo de tres cuerpos con huellas de tortura, en un contexto donde grupos civiles armados, que se denominan autodefensas, actuaron por encima de las autoridades por el secuestro y asesinato de un ganadero identificado como Diego Uriel N.

La versión de los vecinos de la zona rural señala que estos grupos ingresaron el lunes 11 de mayo a Capoacán para localizar a los presuntos responsables del secuestro. Los retuvieron, los “interrogaron” y obtuvieron información sobre el paradero del ganadero, cuyo cuerpo apareció horas después flotando en el río Coatzacoalcos, a la altura del puente Antonio Dovalí Jaime. El hallazgo fue realizado por pescadores y confirmado más tarde por autoridades.

Pero además, la mañana del martes, los sujetos señalados como responsables, conocidos por los alias de “El Búho”, “El Come Chapo” y Víctor de Jesús “N”, fueron encontrados ejecutados en el camino hacia la comunidad 5 de Mayo. Presentaban signos de violencia y tortura. Habitantes de la zona aseguran que estos individuos ya habían sido vinculados con actividades ilícitas en Capoacán y sus alrededores.

La intervención de los civiles armados no solo derivó en estas muertes: también entregaron a la policía a tres personas presuntamente relacionadas con el caso. Más tarde, dos hombres aparecieron en el malecón de Minatitlán, uno de ellos con heridas de arma de fuego, tras haber permanecido privados de la libertad. Fueron auxiliados por paramédicos y elementos de seguridad en medio de un operativo inusualmente amplio.

Aunque la presencia de grupos de autodefensa en la zona rural de Minatitlán no es nueva, pues ya habían realizado otras acciones y las propias corporaciones policiales conocen su existencia, el episodio del lunes exhibió la lentitud de las autoridades para actuar y la respuesta inmediata de los civiles que comenzaron a moverse para dar con el paradero del ganadero, pero lo encontraron sin vida.

El secuestro y asesinato de Diego Uriel “N” se suma a una cadena de hechos violentos que desde principios de 2026 mantienen en alerta a Capoacán. El 28 de febrero, un ataque armado en el camino Capoacán–Nuevo Atoyac dejó sin vida a una mujer y a su hijo, identificados como Leyda Sánchez Enrique y Ricardo Sánchez Sarabia. El 7 de abril, dos hombres —Carlos Gómez Jota y Rigoberto Hernández Jacinto— fueron atacados a tiros en la calle principal de la comunidad, uno de ellos en estado delicado.

A ello se agregan denuncias de habitantes sobre el presunto tráfico de migrantes y la venta de sustancias ilícitas en la zona de la panga y comunidades cercanas, actividades que, de acuerdo con lo denunciado por pobladores, han incrementado la inseguridad y la presencia de grupos armados en los últimos meses.

Registros policiales y antecedentes de violencia en Minatitlán apuntan a disputas entre células delictivas por el control territorial y de actividades ilícitas en el sur de Veracruz.

Durante la madrugada del martes, varias camionetas con hombres armados recorrieron las calles de Capoacán, generando temor entre las familias. En paralelo, fuerzas estatales, ministeriales y federales reforzaron su presencia en caminos rurales y accesos a la comunidad, aunque sin ofrecer información oficial sobre los hechos.

Vista del río Coatzacoalcos Foto: Especial

jcp