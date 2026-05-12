Denuncian bloqueos judiciales en el caso del niño Fernando

Yolanda González Guerrero, abuela de Fernando, niño de 8 años asesinado el 8 de mayo de 2023, en Celaya, Guanajuato, por su padre y su madrastra, denunció que, hasta la fecha un juez de ese estado le impide ver a otro de sus nietos y conocer el contenido de la sentencia contra su yerno, de nombre Alan "N", y de la madrastra "Andrea N".

Ambos golpearon a Fernando mientras le daban una supuesta lección de matemáticas.

Sobre su otro nieto, hermano de la víctima, Yolanda dijo que "actualmente tiene 15 años y tiene exactamente tres años que no lo veo. Tres años que no puedo acercarme a él. No sé qué tenga que ver que la jueza pueda mandar aquí en Morelos para prohibirme que yo lo fuera a ver, porque el niño está aquí, el adolescente está aquí en Morelos."

Santiago vive en Morelos con sus abuelos paternos, pero la sospecha de Yolanda es que la familia de su padre lo ha mantenido cerca para que cambiara su declaración, tras haber sido testigo del asesinato de su hermano. Esto, para omitir la participación de su padre en el infanticidio.

Una activista que denunció la mala actuación del juez de Celaya, Guanajuato, explicó que también las autoridades morelenses han preferido ignorar el caso y no intervenir, pese a que el menor está en riesgo.

Claudia Leticia Jiménez Santiago, fundadora de la cooperativa Yurudxi, acusó que las autoridades de Morelos actúan con total indiferencia hacia la realidad del estado. "Hacia la realidad de las víctimas y en una organización perversa que incluye el departamento de protección infantil, que es el DIF, que incluye la Fiscalía de niños, niñas y adolescentes, que es el FEINA, que incluye el Centro de Justicia..."

Las irregularidades en dicho caso fueron denunciadas por la madre de los menores, Dulce Gabriela Flores, quien fue asesinada en un hotel del Estado de México, tres meses después de haber presentado la denuncia contra su exesposo y su pareja por asesinato.