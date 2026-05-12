Michoacán construye su primer metrobús; se invierten 2 mil 200 mdp

El Gobierno de Michoacán dio inicio a las obras de su primer sistema de transporte masivo de alta calidad, conocido como Morebús en honor a José María Morelos. El proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La inversión conjunta entre la Federación y el Estado asciende a 2 mil 193 millones de pesos. El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la obra se financia bajo un esquema de cero deuda que prioriza el ahorro público y la administración eficiente de los recursos. Además de que Banobras aportó 948 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado contribuyó con los restantes mil 245 millones de pesos.

Alfredo Ramírez Bedolla informó que el Morebús transformará la movilidad y modernizará a Morelia, la ciudad más importante del estado, ofreciendo traslados rápidos y seguros.

Detalles de la primera etapa y beneficio social

La primera etapa del proyecto tiene una extensión de 14.65 kilómetros, conectando el poniente de la ciudad hasta las cercanías de su Centro Histórico.

Las características de esta fase incluyen un corredor de 14.65 kilómetros, 28 estaciones diseñadas con accesibilidad universal, una flota de 74 autobuses de última generación, y 29 cruces seguros con semaforización inteligente para vehículos y peatones.

La construcción, informó gobierno estatal, está proyectada para un tiempo de 10 meses. El gobernador enfatizó el impacto de la obra, señalando que es un "acto de justicia social para más de 400 mil habitantes" de la zona poniente que actualmente enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias.

El principal beneficio, dijo, será la recuperación del tiempo ciudadano. El mandatario estatal subrayó que el viaje desde zonas periféricas se reducirá de 90 a solo 30 minutos, lo que devolverá hasta dos horas de vida diaria a los usuarios gracias a la eficiencia del carril confinado.