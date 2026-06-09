Productores de leche bloquean Xalapa; regalan miles de litros ante crisis

XALAPA, Ver.— Productores de leche de la región centro de Veracruz se manifestaron este martes frente al Palacio de Gobierno para exigir que Liconsa, ahora denominada Leche del Bienestar, reactive de inmediato el acopio suspendido desde hace varias semanas, una decisión administrativa que ha dejado miles de litros sin comprador y ha provocado pérdidas económicas que, según los ganaderos, ya son “insostenibles”.

Decenas de productores provenientes de Acajete, Naolinco, Xico, Alto Lucero y Palma Sola llegaron al mediodía, colocaron bidones y carteles sobre la avenida Enríquez, frente al Palacio de Gobierno. Denunciaron que fueron dados de baja del padrón de proveedores sin aviso previo, lo que paralizó la compra de alrededor de 20 mil litros diarios que antes adquiría el programa federal.

El producto, dijeron, se está echando a perder en los ranchos, mientras el mercado local ofrece precios de apenas 9 pesos por litro, muy por debajo de los 11.20 pesos que pagaba Liconsa.

Los manifestantes acusaron que la suspensión coincide con auditorías internas y revisiones administrativas ordenadas desde oficinas centrales en la Ciudad de México, pero que ninguna autoridad ha explicado por qué se detuvo el acopio ni cuándo será restablecido. “Nos dejaron sin ingreso de un día para otro. No es un trámite: es la comida de nuestras familias; de este ingreso dependemos”, reclamaron.

Explicaron que las pérdidas serán mayores, pues con las lluvias aumenta la producción lechera. Los ganaderos llevaron dos vacas y bidones de leche, que comenzaron a derramar sobre la calle Enríquez; sin embargo, una persona que cruzaba por el sitio les pidió que mejor la regalaran, por lo que comenzaron a distribuirla en bolsas entre quienes pasaban frente a la sede del Ejecutivo.

La protesta buscó presionar al gobierno estatal para que intervenga ante la federación. Los productores advirtieron que, si no hay respuesta en los próximos días, escalarán las movilizaciones a nivel estatal, incluidos bloqueos carreteros en rutas estratégicas.

Los bidones vacíos frente a la sede del poder estatal y los productores explicando las pérdidas mientras la leche se desperdicia en los ranchos reflejan una situación que, señalaron, se repite de manera cíclica en el campo veracruzano, con programas federales que se detienen por fallas administrativas, mientras las autoridades locales se deslindan de responsabilidades y los pequeños productores absorben el costo.