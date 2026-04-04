A proceso por armas y narcomenudeo en Hidalgo

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de cinco personas señaladas por delitos federales relacionados con portación de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de drogas con fines de comercio.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Con base en esos elementos, el juez de control resolvió iniciar proceso penal, impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR obtuvo vinculación a proceso contra cinco personas en Hidalgo por portación de armas de uso exclusivo y posesión de drogas con fines de comercio. Especial

Los imputados fueron ingresados al Centro de Readaptación Social de Pachuca, donde permanecerán mientras avanza el procedimiento judicial.

Las detenciones se derivaron de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad federal. En un primer cateo ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un inmueble de Tulancingo, Hidalgo, fueron sorprendidos en flagrancia Sandra “N” y José “N”.

En el sitio se aseguraron dosis de clorhidrato de cocaína, metanfetamina y heroína, presuntamente destinadas a su venta, así como cartuchos de uso exclusivo.

En una segunda intervención, ahora en un domicilio de Acaxochitlán, fueron detenidos Germán “N”, Alfredo “N” y Tomasa “N”.

La FGR obtuvo vinculación a proceso contra cinco personas en Hidalgo por portación de armas de uso exclusivo y posesión de drogas con fines de comercio. Especial

De acuerdo con la imputación, en ese lugar se localizaron marihuana, cocaína y metanfetamina con fines de comercio, además de un arma de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas.

En el caso de Tomasa “N”, el juez también la vinculó por posesión de cartuchos exclusivos y por el delito de cohecho, luego de que el Ministerio Público acreditó su probable intervención.

Las diligencias forman parte de una investigación federal por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La autoridad judicial dejó claro que la medida cautelar responde a la naturaleza de los ilícitos imputados y a lo previsto en la legislación vigente.