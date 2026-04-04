Semana Santa en Hidalgo deja cinco fallecidos y varios lesionados en accidentes
Semana Santa en Hidalgo dejó cinco muertes y múltiples heridos en accidentes viales y ahogamientos; autoridades llaman a extremar precauciones.
Durante el jueves y viernes santo, el estado de Hidalgo registró una serie de incidentes que dejaron un saldo lamentable de al menos cinco personas fallecidas y varias más lesionadas.
Entre los accidentes más graves se encuentra una volcadura en la carretera México-Tuxpan, cerca del libramiento Pitula-San Alejo, en Tulancingo, donde perdieron la vida dos personas. Asimismo, en la carretera de Atotonilco de Tula, un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas en otro percance vehicular.
La carretera federal México-Laredo también fue escenario de un accidente que cobró la vida de un hombre y dejó a cuatro más con lesiones de diversa consideración.
A estos hechos se suman dos decesos por ahogamiento: uno en el río San Pedro, en Huazalingo, y otro en el río de Congreso Agrario Permanente, en Huejutla.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante estas fechas. Recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo la influencia del alcohol y estar atentos a las condiciones de las vías. Asimismo, exhortan a los paseantes a no ingresar a cuerpos de agua sin supervisión y a respetar las zonas no aptas para actividades recreativas.
El periodo vacacional de Semana Santa continúa siendo un reto para la seguridad vial y de los paseos recreativos, por lo que las autoridades reiteran la importancia de la prudencia y la responsabilidad para prevenir más tragedias.
esm