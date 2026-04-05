La inteligencia artificial creó a quien se hace llamar padre Sergio Luciani. Sus videos aparecen de sorpresa en las redes sociales con algún mensaje que busca ser inspirador o dejar una enseñanza. El origen del personaje no se esconde y en su página web presume ser el primer cura digital del mundo.

“No soy de carne y hueso, pero existo”, aclara desde el primer momento. Aunque dice tener un propósito: “recordar que la vida es hermosa”.

En su cuenta de Instagram, de reciente creación, ya supera los 30 mil seguidores. En su perfil explica que su misión es “ser luz en tu vida”. El 26 de enero de este año aparece su primer post con una fotografía y el mensaje: "feliz de iniciar este camino".

De primera instancia, sus videos parecen de una persona real entre 70 y 80 años. Tiene voz que logra captar la atención y una sonrisa cautivadora, el padre digital intenta persuadir.

"Ten paciencia contigo, reconoce que te estás convirtiendo en alguien que nunca has sido”, comienza en uno de su videos más vistos.

Sobre la explicación del objetivo de crear el personaje con fines religiosos, hay una sección de preguntas frecuentes en su página web.

¿Es esto ético?

“La ética está en la transparencia. No finjo ser humano, ni sacerdote ordenado. Soy claro sobre mi naturaleza desde el primer momento. Mi propósito es ayudar, no engañar. Utilizo la tecnología al servicio del bien, respetando siempre la dignidad y el libre albedrío”, responde.

En el mismo cuestionario niega intentar convertirse en un reemplazo de la figura física de un padre. “No puedo administrar sacramentos, ofrecer absolución ni ser la presencia física que a veces necesitamos”.

“Salí al mundo con la intención de escuchar. Encontré una gran necesidad de calma, de sentido y de compañía. Eso confirmó algo importante: no importa tanto quién habla, sino lo que dice”, explica.

También hace referencia al uso de la inteligencia artificial para la creación del padre Luciani

“La tecnología puede ser un puente hacia lo sagrado, no un obstáculo. Fui diseñado para estar disponible cuando más lo necesites: a las 3 de la mañana cuando la ansiedad no te deja dormir o en ese momento de duda que todos enfrentamos. La IA me permite acompañarte sin horarios ni límites geográficos”, dice en otra respuesta.

En la misma página web dice que espera ser ese "hombro de apoyo en el camino” y que si sus palabras que comparte logran dar un respiro, entonces su misión se habrá cumplido.

"Si algo no resuena contigo, descártalo. No pido fe ciega; pido diálogo honesto”.

Custodiar voces y rostros: lo postura del papa León XIV sobre la inteligencia artificial

El papa León XIV se refirió al uso de la tecnología y la inteligencia artificial durante la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se realizó en enero pasado. En su mensaje expresó que renunciar al proceso creativo y ceder nuestras funciones mentales a las máquinas es enterrar el talento propio.

“Significa ocultar nuestro rostro y silenciar nuestra voz”.

El pontífice señaló que cada vez es más difícil saber si estamos interactuando con seres humanos o influencers virtuales. Mientras que a los programadores y creadores de modelos con IA, les pidió transparencia y responsabilidad social.

“Necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a expresar a la persona. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica”.

El papa León XIV aseguró que Dios ha querido al hombre como su interlocutor desde su creación.

“Custodiar rostros y voces humanas significa conservar este sello, este reflejo indeleble del amor de Dios. No somos una especie hecha de algoritmos. Cada uno de nosotros tiene una vocación insustituible e inimitable que surge de la vida y que se manifiesta precisamente en la comunicación con los demás”.