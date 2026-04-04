Helicóptero turístico se desploma en Zitácuaro durante evento de Semana Santa

La tarde del viernes 3 de abril se registró un accidente aéreo en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, cuando un helicóptero que ofrecía vuelos turísticos en el marco del Presa Fest 2026 se desplomó en un campo abierto cercano a la Presa del Bosque.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance dejó al menos cinco personas lesionadas, entre ellas el copiloto, quien sufrió una crisis nerviosa pero no requirió hospitalización. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados a la Clínica Memorial para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió cerca de la Presa del Bosque y habría sido provocado por una falla mecánica combinada con ráfagas de viento. Bomberos de Zitácuaro

Las primeras versiones apuntan a una combinación de factores: una falla mecánica y condiciones climáticas adversas, como una ráfaga de viento que habría desestabilizado la aeronave durante maniobras de descenso. Tras el impacto, se registró un conato de incendio, rápidamente controlado por los servicios de emergencia.

Respuesta inmediata de las autoridades

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro acudió al sitio alrededor de las 17:30 horas, desplegando unidades de rescate y motobombas. Habitantes cercanos fueron los primeros en auxiliar a los ocupantes mientras se realizaba el reporte al número de emergencias.

Entre las lesiones reportadas se encuentran traumatismos en extremidades y zona cervical, lesiones abiertas y policontusas, además de crisis nerviosas. Hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales y los lesionados se encuentran estables.

El accidente ocurrió cerca de la Presa del Bosque y habría sido provocado por una falla mecánica combinada con ráfagas de viento. Bomberos de Zitácuaro

Las autoridades locales confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro. Se espera la intervención de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Fiscalía General de la República, dado que se trata de un accidente relacionado con transporte aéreo federal.

Mientras tanto, los lesionados que se encontraban hospitalizados fueron dados de alta este sábado tras valorar que su vida no corre peligro.