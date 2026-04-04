En México, más de 18.2 millones de mexicanas y mexicanos reciben las Pensiones de Bienestar: Ariadna Montiel

La secretaría de Bienestar Ariadna Montiel informó que más de 18.2 millones de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben una pensión y son beneficiarias de los programas de Bienestar.

Mediante un comunicado la titular de Bienestar destacó que las Pensiones para el Bienestar han contribuido a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos.

“El presupuesto es del pueblo y regresa a las y los mexicanos a través de los programas y pensiones, esto es posible gracias al manejo adecuado del presupuesto y austeridad”, celebró.

Ariadna Montiel explicó que, a la fecha la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga a más de 13.6 millones de derechohabientes de 65 años o más un pago de 6 mil 400 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar; la Pensión

Mujeres Bienestar otorga a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años un pago de 3 mil 100 pesos bimestrales, para reconocer su esfuerzo en el cuidado de su familia.

Asimismo, 1.6 derechohabientes reciben el pago de 3 mil 300 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Las pensiones se fortalecen con el

Programa Salud Casa por Casa que da seguimiento a la salud de 14.5 millones de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad a quienes los servidores de la salud otorgan consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

La secretaria expresó que los programas sociales son derechos ciudadanos y no están condicionados.

Montiel manifestó que se sigue la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer las Pensiones para el Bienestar, las cuales ayudan a combatir la pobreza y desigualdad.

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