Procesan a policías, padre e hijo, por abusar de los niños que debían cuidar

Dos policías estatales, padre e hijo, fueron vinculados a proceso penal por haber violado y abusado sexualmente de varios menores que debían haber protegido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Uno de los imputados se desempeñaba como comandante de la Agencia Estatal de Investigación y el segundo, era su padre, también policía estatal.

Agentes del Ministerio Público acreditaron la probable responsabilidad de los imputados Erick “N” y Valentín “N” en delitos sexuales cometidos en agravio de menores de edad.

Los datos de expuestos por esta representación social, establecieron la posible participación de los imputados por cuatro hechos de violación agravada y abuso sexual con penalidad agravada ocurridos entre los años 2019 y 2022, en un domicilio de la colonia Praderas del Sol en Ciudad Juárez.

Esta fiscalía enfatizó las agravantes y contexto de género, aunado a que uno de los imputados se desempeñaba como comandante de investigación ministerial en Ciudad Juárez.

Los imputados, de 42 y 70 años de edad, fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas el 01 de octubre del 2026, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la colonia La Chaveña, en Ciudad Juárez.

El juez conocedor de las causas penales en el Distrito Judicial Bravos, consideró los antecedentes de investigación para resolver vincular a proceso a los imputados, situación jurídica que enfrentaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En Nuevo León detienen a policía por abuso

Por: Luis Martínez Leija

En el pasado mes de septiembre, un policía de Zuazua, Nuevo León, fue detenido mediante una orden de aprehensión tras ser señalado por una mujer de cometer una agresión sexual mientras permanecía arrestada por una falta administrativa.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que la víctima señaló que los hechos ocurrieron en las celdas, horas antes de concluir su sanción.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público obtuvo videos que corroboraron su declaración y permitieron solicitar la orden judicial.

Comentó que “de acuerdo al dicho de la víctima, inicia con el arresto del que ella fue objeto por una falta administrativa, aparentemente en horas previas a cumplir el arresto se dio la supuesta agresión.

Agregó que "se recabaron videos que de alguna forma corroboran el dicho de la víctima y fue parte de la oferta probatoria que hizo el Ministerio Público para establecer una orden de aprehensión”.

Luis Enrique Orozco indicó que la audiencia inicial del elemento estaba programada para realizarse este miércoles.

Hasta este momento, la Fiscalía de Nuevo León no había identificado a otros policías como participantes en los hechos.