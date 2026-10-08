Dan prisión preventiva a sujeto por robo de 12 borregas en Querétaro

Por el delito de abigeato calificado, Cristian Saúl “N” fue vinculado a proceso luego de ser señalado como probable responsable de la sustracción de 12 borregas de un rancho ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente ingresó al predio y sustrajo los animales para posteriormente retirarse del lugar.

Tras recibir la denuncia, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las investigaciones, el señalamiento directo de un testigo y los datos de prueba recabados permitieron establecer la probable participación de Cristian Saúl “N” en los hechos.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la PID.

Posteriormente, durante la audiencia correspondiente, un Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado por el delito de abigeato calificado.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.