Le dan prisión preventiva por robar una computadora valuada en 30 mil pesos

Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un robo a casa habitación ocurrido en la colonia Lagos del Country en Guadalajara, Jalisco.

El hombre presuntamente sustrajo una computadora valuada en aproximadamente 30 mil pesos.

La Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación de la Fiscalía de Jalisco obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El juez determinó iniciar proceso y dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Detienen a sujeto por robo con arma de fuego

La investigación realizada por un robo cometido con arma de fuego en una tienda de conveniencia en el municipio de Guadalajara derivó en la detención y posterior vinculación a proceso de Omar “N”, señalado como probable responsable de robo calificado.

De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, alrededor de las 15:30 horas, en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Revolución, en la colonia General Real en Guadalajara.

En ese lugar, el ahora vinculado presuntamente ingresó al negocio y amenazó con un arma de fuego al empleado que se encontraba en la caja, a quien despojó de dinero en efectivo, además de apoderarse de siete tiras de cajas de cigarros. El monto total de lo robado fue estimado en 2 mil 204 pesos.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación llevó a cabo las indagatorias correspondientes, mediante las cuales se obtuvieron datos de prueba que permitieron identificar al probable responsable.

Con los elementos reunidos en la carpeta de investigación, se solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez de control y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación, quienes pusieron al detenido a disposición del órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Omar “N” por el delito de robo calificado, además de imponer como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por el término de un año, mientras continúan las investigaciones que permitan una sentencia.

Reproducir

JCS