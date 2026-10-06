Dictan prisión preventiva justificada a médico acusado de 8 muertes con sueros vitaminados

Un juez de Control dictó prisión preventiva justificada por el delito de homicidio culposo por mala práctica médica contra el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, acusado por la muerte de ocho personas y de afectar la salud de 12 pacientes por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora.

La defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado, por lo que se fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, mediante sala virtual.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso ante el juez de Control los datos de prueba recabados, relacionados con la posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias, y solicitó la vinculación a proceso de Maximiano “N”, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los datos de investigación, el médico imputado indicó y administró a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa, en un domicilio particular. Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito y falleció el 2 de abril por insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

Dentro de las diligencias ministeriales se han asegurado siete inmuebles, diversas cuentas bancarias y 16 vehículos relacionados con la investigación, como parte de las acciones encaminadas a garantizar que los recursos y bienes vinculados con los hechos permanezcan a disposición de la autoridad para, en su momento, reparar el daño a las víctimas.

El titular de la FGJES destacó que la investigación no se limita a la posible responsabilidad penal, sino que también tiene como finalidad garantizar los derechos de las víctimas, particularmente en materia de reparación integral del daño.