Cruz Roja Mexicana insta a celebrar el futbol con prevención

Ante el inicio de lo que ha llamado la "Temporada de Futbol 2026" y la concentración masiva de aficionados en distintas sedes del país, la Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la población a disfrutar de la fiesta deportiva con responsabilidad y medidas de prevención que permitan evitar accidentes y situaciones de riesgo.

La institución informó que ha desplegado un operativo especial para fortalecer la atención prehospitalaria y la respuesta ante emergencias durante los encuentros y actividades relacionadas con el torneo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes, turistas y población en general.

Para estas labores, Cruz Roja Mexicana contará con el apoyo de voluntarias y voluntarios provenientes de diversas delegaciones del país, quienes reforzarán la operación en las ciudades sede. Este esquema permitirá mantener de manera simultánea la cobertura habitual de los servicios de emergencia que la institución brinda en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el resto del territorio nacional.

El operativo contempla la participación de personal especializado, ambulancias, motocicletas de primer contacto y equipos USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), preparados para responder de manera oportuna y eficiente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de las actividades deportivas.

La Cruz Roja Mexicana exhortó a los aficionados a seguir las recomendaciones de protección civil, identificar rutas de evacuación, mantenerse hidratados, evitar conductas de riesgo y solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia en caso de ser necesario.

La institución reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida y subrayó que el éxito de los operativos de seguridad y atención médica depende también de la colaboración de la ciudadanía.

“Disfrutemos la pasión por el futbol de manera segura y responsable”, señaló la organización, al reiterar su compromiso de brindar atención oportuna y mantener la capacidad de respuesta en todo el país durante la Temporada de Futbol 2026.