“Hasta encontrarlos", objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum en tema desaparecidos

El Gobierno de México informó que en el país hay 130 mil 178 reportes de personas desaparecidas en el periodo 2006-2026, de los cuales, el 36%, es decir, 46 mil 742 registros no cuenta con los datos completos para su búsqueda y localización.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró los registros de personas desaparecidas, las cuales ascienden a 394 mil 645 de 1952 a 2026. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, explicó que el informe integra información actualizada sobre los registros oficiales, así como los trabajos de búsqueda y localización que se han reforzado en los últimos meses.

“De 130 mil 178, registradas en el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda: 46 mil 742 no tienen datos completos; lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros”, refirió.

La Jefa del Ejecutivo expuso que de 40 mil 308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición, como representante del Gobierno federal sostuvo que se sigue buscándolos, y es muy probable que estén con vida. Aclaró que las autoridades siguen con las investigaciones para encontrar la prueba de vida.

La Presidenta señaló que hay 43 mil 128 registros, del 2006 al 2026, de personas que están reportados como “desaparecidos”, pero no hay ningún dato. Puntualizó que de esa cifra, solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas.

La Jefa del Ejecutivo resaltó su compromiso por la búsqueda de las personas desaparecidas así como el apoyo a los familiares y el fortalecimiento de las instituciones mexicanas para dicha tarea.

“Hasta encontrarlos, siempre vamos a estar cerca. Siempre he dicho que uno no se equivoca cuando se está cerca de las víctimas y de la justicia y es este caso igual. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darles todo el apoyo a las familias. Estamos fortaleciendo las instituciones del Estado mexicano que nos permitan prevenir y atender este lamentable delito”, sostuvo.

Al rendir el informe, la titular del Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, reveló que el 78% de las personas desaparecidas en México son hombres de entre 30 y 59 años, mientras el 22% son mujeres de entre 18 y 29 años.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, aseguró que la desaparición de personas requiere la atención más prioritaria.

El funcionario federal atribuyó a los casos más fuertes de desaparición de personas en los periodos de la Guerra Sucia y la guerra contra el narco que implementó el exPresidente Felipe Calderón.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la Alerta Nacional de Búsqueda, que es un mecanismo de difusión masiva para eliminar los tiempos de espera y conecta a los sectores públicos y privados en una red de localización instantánea.

“En el momento que una persona es reportada como “desaparecida” ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea a la Fiscalía General de la República, las 32 Fiscalías Estatales, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda, la Guardia Nacional, las Policías, y puntos estratégicos como: aeropuertos, terminales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles”, explicó.

La titular de Gobernación indicó que actualmente participan en esta alerta 512 instituciones públicas, sociales y privadas. Indicó que la alerta esta presente en centros educativos, restaurantes, hoteles, aeropuertos y terminales de autobuses.

REFUERZAN ALIANZA CON PLATAFORMAS CONTRA RECLUTAMIENTO

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe colaboración con plataformas digitales como Tik Tok y Meta para el retiro de contenidos e información relacionados al crimen organizado y combatir el reclutamiento criminal.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo afirmó que la alianza con las plataformas digitales sirve para agilizar las investigaciones.

"Lo que están ayudando es a bajar las páginas muy rápido, las cuentas y las páginas", declaró.

La Mandataria federal indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional mantienen comunicación con las plataformas digitales para solicitar la eliminación de perfiles y contenido criminal. Señaló que en los casos donde se ubiquen los perfiles y contenidos criminales, las plataformas están obligadas a proporcionar toda la información de las cuentas.

Con esta estrategia, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se facilitan las tareas del sistema nacional de inteligencia e investigación en Seguridad Pública.

"Nosotros creamos el sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, este sistema nos ayuda mucho porque son plataformas de datos que obligatoriamente por Ley tienen que compartirse", , argumento.

La Mandataria expuso que las reformas en materia de seguridad facilitan el acceso a datos en redes sociales, lo que contribuye también para localizar personas.

Estadísticas

De 2006 a 2026 hay registro de 130 mil 178 personas desaparecidas de las cuales el 36%, es decir, 46 mil 742 personas no cuentan con datos suficientes para su búsqueda

-Hay 43 mil 128 de reportes de personas sin actividad a la fecha.

Desde 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros de personas desaparecidas, se han localizado 262 mil 11 personas.