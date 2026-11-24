Un total de 5 mil 325 asambleas comunitarias se han realizado en todo el país y se han entregado 3 mil 292 tarjetas para iniciar los trabajos de rehabilitación, como parte del proceso para instalar los primeros 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud. Estas cifras fueron presentadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, quien detalló los avances en la habilitación de infraestructura médica comunitaria en diversas regiones del territorio nacional.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que las asambleas tienen como propósito central la conformación de comités ciudadanos encargados de supervisar directamente la correcta aplicación de los recursos públicos. Con este mecanismo de participación social, se busca transformar y acondicionar espacios locales para convertirlos en consultorios dignos que atiendan las necesidades prioritarias de la población.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló los avances en la habilitación de infraestructura médica comunitaria en diversas regiones Foto: especial

Al destacar el carácter participativo de estas jornadas de organización territorial, Leticia Ramírez Amaya subrayó la respuesta de la ciudadanía involucrada en los proyectos: “Las asambleas son más que reuniones, son espacios vivos de gente generosa, dispuesta a cooperar y participar por el bienestar de su comunidad”.

Finalmente, la titular del Bienestar, enfatizó que el avance registrado en la entrega de recursos y la integración de comités de vigilancia demuestra el impacto del trabajo conjunto entre las autoridades y la sociedad. En este sentido, puntualizó que, mediante la participación comunitaria y la coordinación estrecha entre pueblo y gobierno, los derechos sociales se hacen realidad en beneficio directo de las familias mexicanas.