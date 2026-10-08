Presenta Puebla tecnología de última generación para fortalecer seguridad en la entidad 

Con el objetivo de robustecer la estrategia de seguridad en Puebla, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la adquisición de drones que permitirán realizar vigilancia aérea y monitoreo en tiempo real.

En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal presentó uno de los dos equipos que subrayó, cuenta con “capacidades de última generación”.

En la videograbación, el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad en Puebla, explicó que los drones tienen una autonomía de vuelo de tres horas y media, además de una cámara con capacidad para grabar durante el día y la noche.

Los dispositivos, detalló, podrán conectarse a una consola de operación remota y al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), así como complementar el sistema de cámaras instalado sobre la Autopista 150-D.

La incorporación de esta tecnología conectada al C5 reforzará el combate al robo de transporte, hidrocarburos, así como el apoyo a labores de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

El gobernador Armenta anticipó que en breve reportará más detalles sobre el uso de esta tecnología en beneficio de la ciudadanía poblana.