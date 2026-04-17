Entregan Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024 en la SICT

Se entregaron los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024 por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se reconoció la trayectoria de ambos al ser considerados memoria viva “de un país que se ha construido con inteligencia, esfuerzo y responsabilidad asumida”.

Los galardonados son Francisco de Pablo Galán y Augusto Quijano Axle, quienes fueron recibidos en el Palacio Postal Mexicano.

“Hoy no solo entregamos un reconocimiento, hoy nos reunimos para mirar con gratitud lo que permanece, para nombrar lo que trasciende, para honrar aquello que, aun frente al paso del tiempo, se convierte en vida, porque como decía Lao Tsé, el agradecimiento es la memoria del corazón y hoy precisamente recordamos con el corazón”, mencionó el secretario de la dependencia, Jesús Esteva.

El funcionario agregó que Francisco de Pablo ha dejado huella y destacó su contribución en infraestructura educativa, escuelas, espacios de aprendizaje y entornos donde niñas, niños y jóvenes no solo reciben conocimiento, sino construyen futuro.

Respecto al arquitecto Quijano, mencionó que su arquitectura recuerda que el espacio también puede emocionar, que la luz, el silencio y la forma pueden dialogar con lo más íntimo de nuestra condición humana.

El funcionario federal comentó que tanto en la precisión de la ingeniería como en la sensibilidad de la arquitectura se muestra que construir también es un acto de trascendencia, porque ninguna obra nace sola: toda obra es memoria y “sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no mereciéramos existir, decía José Saramago”, recordó.