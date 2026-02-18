¡Peso avanza previo a minutas de la Fed! Precio del dólar hoy 18 de febrero de 2026

El peso mexicano se estabiliza previo a darse a conocer las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 18 de febrero de 2026 cotiza en $17.12 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México de este miércoles.

La divisa mexicana registra un avance marginal del 0.02% frente a las 17.1231 unidades del precio de referencia del martes, y durante la madrugada llegó a fortalecerse momentáneamente hasta 17.0886, un nivel no visto desde junio de 2024.

En su reunión de enero, la Fed pausó sus recortes a las tasas de interés, manteniéndolas en un 3.50%-3.75%, ante una mejora en las perspectivas de crecimiento económico y una disminución de los riesgos para la inflación y el empleo.

Las actas, cuya divulgación está prevista para las 13:00 horas locales, serán analizadas muy de cerca por los inversores en busca de pistas sobre el camino que podría seguir el banco central estadunidense.

Dólar hoy a peso mexicano del 18 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 18 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.28 pesos a la compra y 17.42 pesos a la venta.

- 16.28 pesos a la compra y 17.42 pesos a la venta. Banamex - 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:05 horas

Con información de Reuters

vjcm