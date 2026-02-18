Expertos alertan sobre la resistencia bacteriana como la principal amenaza sanitaria para 2050 en Webinar de Laboratorios Kener

Reconocidos infectólogos, investigadores y médicos especialistas se reunieron en Guadalajara en un webinar híbrido organizado por Laboratorios Kener para abordar las innovaciones más recientes en el tratamiento de infecciones y, de manera crucial, la creciente problemática de la resistencia bacteriana en México.

El encuentro sirvió como plataforma para que la compañía farmacéutica, con 66 años de trayectoria, reafirmara su compromiso con la salud pública y la educación médica continua.

La voz de alarma la dio el Dr. Alfredo Ponce de León, infectólogo, quien destacó que la resistencia microbiana es un fenómeno evolutivo y ecológico, pero que se está acelerando drásticamente por el mal uso y el uso excesivo de antibióticos.

Citando proyecciones del Kener Academy, el doctor advirtió que para el año 2050, la resistencia bacteriana será la primera causa de muerte a nivel mundial, con un estimado de 10 millones de fallecimientos; las regiones que enfrentarán el peor escenario serán el Sudeste de Asia y América Latina, si no se toman medidas urgentes; el riesgo real es retroceder a la era pre-antibiótica, donde la expectativa de vida en Europa era tan solo de 50 años.

Estamos en el momento adecuado para poder prevenir un desastre dentro de 25 años”, sentenció el Dr. Ponce de León, enfatizando que la mejor defensa no son siempre nuevos fármacos, sino la prevención a través de la vacunación, las condiciones sanitarias adecuadas, la buena alimentación y, sobre todo, el uso racional de antibióticos.

El consenso de los expertos se centró en la necesidad de generar una conciencia no solo médica, sino social, sobre la importancia de la vacunación. Especial

El compromiso de Laboratorios Kener y la educación

Juan Pablo Mañón Suárez, Director General de Laboratorios Kener, enfatizó el esfuerzo de la compañía por mantenerse a la vanguardia en una industria altamente competitiva y su papel en el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, resaltó que su contribución va más allá de la fabricación.

Nosotros queremos contribuir a que exista un mayor entendimiento de la resistencia bacteriana... a través de la educación médica continua a los profesionales de la salud, de tal forma que se logre comprender un poco más la problemática que está viviendo el país y el mundo.”

Esta labor educativa se canaliza a través de Kener Academy, buscando concientizar y llevar a los médicos información actualizada sobre innovaciones médicas.

La perspectiva clínica y de laboratorio

Otros especialistas complementaron la visión del problema. Por ejemplo, la Dra. Ana Patricia Rendón, médica internista e infectóloga, señaló que la resistencia antimicrobiana ha dejado a los médicos con "menos opciones terapéuticas", haciendo indispensable el apoyo de un infectólogo en los hospitales para dar tratamientos dirigidos con la dosis y duración correcta.

El Dr. Moisés Vergara Mendoza, especialista en Biología Experimental, subrayó el rol primordial del laboratorio de microbiología para entregar informes rápidos y certeros, información que es vital para la toma de decisiones médicas y para evitar la generación de resistencias.

Finalmente, el consenso de los expertos se centró en la necesidad de generar una conciencia no solo médica, sino social, sobre la importancia de la vacunación, la higiene de manos y, para la población en general, evitar la automedicación, pues señalaron que, el uso desmedido de antibióticos, es un problema que está creciendo de forma clandestina y afecta a toda la sociedad.

Por su parte, el compromiso de Laboratorios Kener, canalizado a través de iniciativas como Kener Academy, se posiciona como un pilar vital al fortalecer la educación médica continua y promover la conciencia social, a fin de revertir la tendencia de la resistencia antimicrobiana.

fdm