Decomisan media tonelada de droga en aeronave clandestina en Oaxaca: García Harfuch

En un operativo coordinado de vigilancia aérea y terrestre, autoridades federales lograron el decomiso de más de media tonelada de cocaína transportada en una aeronave clandestina en Oaxaca, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga”.

El aseguramiento fue resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

De acuerdo con la información oficial, sistemas de monitoreo aéreo identificaron una avioneta de ala alta que presuntamente volaba fuera de rutas autorizadas en territorio oaxaqueño. Tras su localización, se desplegó un operativo para interceptar la aeronave.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran tres momentos clave del operativo: la detección aérea de la avioneta en pleno vuelo; el aseguramiento del cargamento en tierra; y la intervención de elementos del Ejército Mexicano resguardando la zona.

La aeronave, de color blanco con franjas rojas, fue hallada cubierta con redes de camuflaje y vegetación, aparentemente para evitar su localización desde el aire.

534 paquetes de cocaína

Según detalló Omar García Harfuch, en el sitio se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada. Los paquetes, envueltos en plástico y cinta adhesiva, llevaban en varios casos la leyenda “BOSS”, una marca que suele utilizarse para identificar lotes de droga.

El funcionario subrayó que el decomiso representa millones de dosis que no llegarán a las calles, lo que impacta directamente en las finanzas de las organizaciones criminales.

Este tipo de aseguramientos forma parte de la estrategia nacional para frenar el tráfico de drogas por vía aérea, una modalidad utilizada por grupos delictivos para el traslado rápido de cargamentos desde puntos remotos hacia rutas de distribución.

Según detalló Omar García Harfuch, en el sitio se aseguraron 534 paquetes de cocaína. X

Investigación en curso y contexto de seguridad

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado la procedencia o destino final del cargamento. Las investigaciones continúan para determinar la red logística detrás del traslado y posibles vínculos con organizaciones criminales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la vigilancia del espacio aéreo nacional se mantiene activa y coordinada con fuerzas federales, con el objetivo de detectar vuelos ilícitos y neutralizar operaciones de narcotráfico.

El aseguramiento en Oaxaca se suma a los esfuerzos federales para fortalecer la seguridad en regiones estratégicas del país y reducir la circulación de drogas. La incautación de más de media tonelada de cocaína no solo representa un golpe económico para el crimen organizado, sino también una acción preventiva en términos de salud pública y seguridad ciudadana.