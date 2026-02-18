Disparan contra familias en San Francisco del Rincón; 8 menores heridos, un muerto

Un ataque armado provocó la muerte de un hombre de 36 años y dejó ocho menores de edad heridos, lo que generó una inmediata movilización de fuerzas federales y estatales. El área fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mientras peritos iniciaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El Gobierno Municipal confirmó que la víctima falleció a causa de las lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Respecto a los menores lesionados, tres ya fueron dados de alta y cinco permanecen hospitalizados, todos reportados fuera de peligro, según el último parte médico oficial.

Estado de salud de los menores

Tras los hechos, corporaciones de seguridad activaron protocolos de emergencia y coordinaron el traslado de los heridos a unidades médicas. De acuerdo con la información oficial, los menores reciben atención especializada y acompañamiento institucional.

La administración municipal condenó públicamente el atentado y expresó condolencias a la familia del hombre fallecido. En un comunicado, calificó el hecho como un acto que “indigna y duele profundamente como sociedad”, subrayando que se mantendrá la colaboración con autoridades estatales y federales para esclarecer lo ocurrido.

Las indagatorias se desarrollan en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia encargada de integrar la investigación para identificar y detener a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El alcalde Antonio Marún aseguró que se fortalecerán las acciones operativas y la coordinación institucional para reforzar la seguridad en la zona donde ocurrió el ataque.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo calificó el hecho como “absolutamente inaceptable”, especialmente por involucrar a niñas, niños y adolescentes. Informó que desde los primeros minutos instruyó a las áreas de seguridad y salud estatales para brindar atención médica y acompañamiento integral a las familias afectadas.

Refuerzo de seguridad

La mandataria estatal adelantó que sostendrá una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento puntual al caso y reforzar la estrategia de seguridad en la región. Subrayó que en Guanajuato no se normaliza la violencia, y menos cuando afecta a la niñez, por lo que se actuará con firmeza y bajo el marco legal correspondiente.

El caso se mantiene en investigación y representa un nuevo desafío en materia de seguridad pública en Guanajuato, entidad que ha enfrentado episodios de violencia en los últimos años. Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar justicia para la víctima, proteger a los menores afectados y restablecer la tranquilidad en la comunidad.

