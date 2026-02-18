Cae en CDMX otro implicado en asesinato de familia de intérpretes de lengua de señas

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó la detención de Dilan Kaled “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Víctor Manuel, Anayeli y su hija adolescente, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, asesinados en enero pasado.

La captura se logró como resultado de trabajos de inteligencia e investigación interinstitucional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

La FGE detalló que el mandato judicial fue ejecutado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De forma paralela, autoridades capitalinas informaron que, derivado del intercambio de información entre estados, se identificó que uno de los presuntos implicados se ocultaba en la capital del país para evadir la justicia.

El sospechoso también fue ubicado previamente en la alcaldía Álvaro Obregón, donde fue sorprendido manipulando una bolsa con diversos envoltorios. Tras una revisión preventiva, le fueron aseguradas 60 bolsas con aparente mariguana y un dispositivo móvil. El detenido, de 18 años, quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en coordinación con autoridades de Michoacán.

Con esta acción, suman ya dos personas detenidas por el triple homicidio.

Primer detenido... Alfredo “N”, alias “El Conejo”

Semanas antes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la captura de Alfredo “N”, alias “El Conejo”, señalado como probable autor material del crimen. Fue detenido en las inmediaciones del Lago de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, tras labores de análisis criminal y trabajo de campo.

En ese operativo participaron la SSP estatal y la SSPC federal, con apoyo de autoridades de Morelos. Según las investigaciones, el imputado se trasladó a esa entidad después de la comisión del delito para intentar evadir la acción de la justicia. Actualmente se encuentra vinculado a proceso.

¿Qué ocurrió con la familia de intérpretes?

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija Megan, de 12 años. La pareja se desempeñaba como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en actividades oficiales, incluyendo sesiones del Congreso del Estado y eventos gubernamentales.

Su desaparición fue denunciada el 15 de enero en Morelia. Dos días después, el 17 de enero, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.Las investigaciones establecen que el caso se tipifica como secuestro exprés agravado y homicidio, delitos considerados de alto impacto.

