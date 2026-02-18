De la ciencia al paciente: la evolución de la industria farmacéutica en México en los últimos 81 años

México es hoy uno de los principales productores de medicamentos en América Latina, con una industria que abastece al mercado nacional e internacional. La industria farmacéutica se ha convertido en un generador clave de empleo, impulsando la formación de una gran variedad de perfiles profesionales y especializados.

En más de ocho décadas, la industria farmacéutica mexicana ha experimentado una transformación profunda, impulsada por los avances científicos, el fortalecimiento regulatorio y una creciente necesidad de garantizar el acceso a medicamentos seguros y de calidad. Este proceso de evolución ha permitido que la ciencia se traduzca cada vez con mayor eficiencia en soluciones que impactan directamente en la atención y el bienestar de cada paciente.

En sus inicios, el desarrollo de medicamentos estaba marcado por procesos artesanales, tiempos prolongados de investigación y una capacidad limitada de producción. Con el paso de los años, la industria ha incorporado tecnología de punta, modelos de investigación más robustos y estándares internacionales que hoy rigen cada etapa, desde el desarrollo hasta la distribución de los tratamientos.

La historia de la industria farmacéutica también es la historia de cómo el conocimiento científico se ha transformado en soluciones tangibles para la sociedad. Ese aprendizaje acumulado es uno de los mayores activos del sector”, señaló Rafael Franco Espinosa, Dir. de Cadena de Suministro de PiSA Farmacéutica.

Actualmente, la industria farmacéutica mexicana opera bajo estrictos marcos regulatorios que priorizan la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los medicamentos. Este fortalecimiento ha sido clave para consolidar una producción más sólida e impulsar prácticas robustas de farmacovigilancia que contribuyen a un uso más seguro y responsable de los tratamientos, siempre bajo el acompañamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para garantizar en todo momento la seguridad de los pacientes.

En este recorrido de más de ocho décadas, empresas mexicanas como PiSA Farmacéutica, que este año conmemora 81 años de trayectoria, han sido testigo y parte activa de la evolución del sector, acompañando el desarrollo científico y la consolidación de procesos que hoy caracterizan a la industria farmacéutica nacional.

A lo largo de los años, la industria ha demostrado una alta capacidad de adaptación, apostando por la investigación y el desarrollo como motores de crecimiento. En este sentido, la mejora continua de procesos, la optimización de cadenas de suministro y la incorporación de herramientas digitales han cobrado un papel cada vez más relevante.

De esta manera, la evolución del sector no solo se refleja en el desarrollo de nuevos medicamentos, sino también en la implementación de procesos más eficientes que permiten garantizar su calidad, disponibilidad y consistencia.

La industria farmacéutica ha evolucionado de forma constante para fortalecer sus procesos y estándares. Hoy, la ciencia, la innovación y la calidad siguen siendo pilares fundamentales, con el paciente como eje central”, señaló Rafael Franco.

Además de la fabricación de tratamientos, la industria farmacéutica desempeña un papel estratégico en la generación de conocimiento, la formación de talento especializado y la colaboración con distintos actores del sector. Este enfoque integral ha permitido fortalecer una visión en la que la ciencia y la atención al paciente avanzan de manera coordinada.

Desde esta perspectiva, la industria farmacéutica en México comprende un impacto más allá del laboratorio, es reconocer su aportación al desarrollo de procesos, capacidades y soluciones que acompañan a las personas a lo largo de su vida.

