Pozo Krem 1 sigue causando graves daños en Las Choapas, Veracruz

En la comunidad La Guadalupe de Veracruz, a sólo dos kilómetros de donde desde hace tres meses se quema un pozo de Pemex, los habitantes presentan secuelas en su salud y su patrimonio.

El pozo Krem 1 explotó hace tres meses en Las Choapas, Veracruz.

“Con muchas afectaciones, sobre todo a la salud principalmente. Si se dan cuenta estoy un poco agripada, muchos dicen que no tiene nada que ver, pero sí. Por las mañanas, el sereno, una neblina que baja, te da una alergia y a partir de eso se convierte como en una gripa”, relató Laura Medenilla, una afectada.

Además, los pobladores también denuncian daños en el ganado y los cultivos.

“Esta milpa apenas estaba floreando cuando empezó a caerles sal, esa que cayó, entonces la agarró cuando apenas estaba floreando. Esto no es nada, estas milpas aquí, estas tierras, son de las mejores. Vega del Río le llamamos nosotros, aquí no me pueden decir que porque la tierra no sirve, no”, dijo un campesino.

“Nos ha afectado el agua, lo principal; los pastos en la ganadería, los animales, la agricultura, o sea las siembras es lo que más ha afectado porque la gente se sostiene de eso”, lamentó José Carlos Campos.

Los pobladores de esa comunidad y otras que se encuentran en los alrededores aseguran que hasta el momento Pemex no les ha respondido de los daños, por lo que advierten tomar realizar acciones para presionarlos.

Mientras que la paraestatal, informó en un comunicado que siguen en los trabajos para controlar el pozo y que las emisiones de los contaminantes no superan los límites permisibles.