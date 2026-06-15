Pobladores rechazan reubicación de familias afectadas por lluvias de octubre en Veracruz

A punto de cumplirse ocho meses del desastre natural por las lluvias de octubre en la huasteca veracruzana, familias de Xaltipa permanecen en un albergue escolar sin alternativa viable de retorno y con un sector de la comunidad de Huayacocotla en contra porque hay anuncios de que serán reubicados en su territorio y temen que esto afecte recursos hídricos ya presionados.

La falta de comunicación oficial ha dejado espacio para que la discusión se polarice y que la crisis del agua, añeja en esta región, se convierta en el eje del desacuerdo.

Los pobladores comenzaron a manifestar su inconformidad por la reubicación de los más de 180 habitantes de Xaltipa al señalar que el predio propuesto por autoridades federales se ubica en una zona estratégica de manantiales que abastecen a varias localidades de la región baja.

A más de siete meses del desastre, Sedatu no ha informado públicamente sobre los avances en la construcción de viviendas ni sobre los estudios técnicos del predio. Especial

La polémica se ha extendido y el debate se centra en la necesidad del agua y en la falta de información sobre los criterios que tuvo la autoridad para elegir a Huayacocotla y no a Ilamatlán, municipio al que pertenece Xaltipa, como destino para el nuevo asentamiento.

El grupo Un Huaya limpio para todos, se ha pronunciado al advertir que mantienen una postura de fraternidad hacia las familias desplazadas, pero sostiene que el área seleccionada es la “única zona donde todavía se cuentan con manantiales de aprovechamiento” para comunidades como La Paloma, Rancho Alegre, Potrero Seco, Loma Alta, El Dejigüí y El Tzitzabi, y advierte que su uso para vivienda podría afectar el suministro de agua.

Mientras tanto, otro sector se inclina por darles el espacio y recordar que cualquiera puede estar en una situación extraordinaria.

La reubicación de Xaltipa fue instruida por autoridades federales después de que la comunidad quedara inhabitable por deslizamientos y fracturas de suelo. Sin embargo, a más de siete meses del desastre, Sedatu no ha informado públicamente sobre los avances en la construcción de viviendas ni sobre los estudios técnicos del predio, lo que ha generado incertidumbre tanto entre las familias desplazadas como entre los habitantes del municipio receptor.