Por 400 pesos, ofrecen tours de Cuernavaca al Ángel para el México-Inglaterra

Tour operadores en Cuernavaca promocionan viajes por 400 a 500 pesos, para asistir al Angel de la Independencia en la CDMX este domingo, pese el llamado del Gobierno capitalino a ya no acudir a este punto por el alto aforo que registró el pasado martes.

El presidente de la Cámara del Pequeño Comercio en Cuernavaca, Humberto Bahena, explicó: "No es que no queramos que la gente no vaya, simplemente es que ya no existe la capacidad para más gente en la periferia del Ángel de la Independencia, Reforma".

Las promociones al Ángel de la Independencia no explican cuánto va permanecer la unidad en el área, que tan lejos estará el estacionamiento, si hay un sitio en el que vayan a permanecer durante el partido, ni el tipo de unidad que los va a trasladar a ese punto.

Humberto Bahena insistió: "en fin, es muy peligroso. Lógicamente que estos touroperadores también hay hay que analizar. Hay que ver, porque no sólo es subirte a un a un camión que te va a llevar a la Ciudad de México por 400 pesos o por 500 pesos. El tema es ver las condiciones de estas unidades. La autoridad tiene que ver que estas unidades cumplan con toda la la reglamentación que que debe de tener una empresa que se dedique a al transporte."

En Morelos también se espera que haya celebraciones en el ministerio Ángel de la Independencia, en Jiutepec, y en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde hasta el momento no se han registrado incidentes graves.