Familiares y amigos despiden a Irais Robles, aficionada fallecida en Reforma

Su afición por el futbol hizo a Joshami Irais Robles Cortázar acudir al Ángel de la Independencia, para presenciar el encuentro entre México y Ecuador, en donde más de un millón de personas se congregaron para festejar el pase de la Selección Mexicana, sin imaginarse que perdería la vida ante una estampida que se provocó entre la multitud.

Sus restos son velados en su domicilio, en la colonia Valle de Anáhuac en Ecatepec, Estado de México, a donde llegaron sus familiares y amigos para reunirse en una ceremonia religiosa privada.

Los vecinos recuerdan a la joven estudiante de 19 años de edad, como una persona tranquila y amable que amaba el futbol.

Era una chica estudiosa, le echaba ganas a su estudio, le gustaba, fascinaba el futbol. Era muy tranquila, nada más saludaba, no sé mucho de ella, pero era una chica estudiosa, tranquila”, recordó Alberto, vecino de Irais.

Sus compañeros de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec lamentaron su deceso.

Se me hace muy triste, porque tenía mucho futuro por delante, aquí en la universidad estamos para salir adelante, qué triste que por un festejo en el Ángel de la Independencia haya fallecido la chica”, comentó Adalí.

En redes sociales, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal lamentaron el deceso de la joven, además de enviar sus condolencias a su familia.

“Con profundo pesar, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal lamenta el sensible fallecimiento de Joshami Irais Robles Cortázar, estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria. Nos unimos a su pena y reiteramos nuestra solidaridad en estos momentos de profundo dolor”.

Por el mismo medio, sus familiares y amigos lamentaron el deceso de la joven.